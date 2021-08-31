Milyonlarca üniversite adayı, 2021 YKS tercih sonuçları için nefeslerini tuttu ve ÖSYM'den gelecek olan açıklamaya kilitlendi. Adaylar, günlerdir "2021 YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusuna yanıt ararken Twitter'dan da #ÖSYMAÇIKLA etiketi ile beklentilerini dile getiriyor. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, sosyal medya hesabından YKS yerleştirme sonuçları ile ilgili açıklamalarda bulundu. Aygün, değerlendirmelerin devam ettiğini bildirirken YKS tercih sonucu ile ilgili bu haftayı işaret etti.

YKS TERCİH SONUÇLARI 2021 NE ZAMAN AÇIKLANACAK? | ÖSYM AİS SORGULAMA

Aygün'ün yaptığı son dakika açıklamasının ardından üniversite yerleştirme sonuçları ile ilgili araştırmalar da hız kazandı. Öğrenciler, ÖSYM'nin yapacağı "YKS tercih sonuçları açıklandı" açıklaması ile kazandıkları okulu öğrenmek istiyor. Öyle ki, YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak konusuyla ilgili araştırmalar arttı ve ÖSYM AİS sorgulama ekranı üzerindeki yoğunluk da çoğaldı.

İşte, 2021 YKS yerleştirme sonuçlarında son durum ve ÖSYM AİS sorgulama sayfası