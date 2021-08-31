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Giriş Tarihi: 31.8.2021 07:04 Son Güncelleme: 31.8.2021 07:04

YKS tercih sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? 2021 YKS tercih sonuçları için gözler ÖSYM AİS sorgulama sayfasında!

YKS tercih sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? 2021 YKS tercih sonuçları için gözler ÖSYM AİS sorgulama sayfasında!

YKS tercih sonuçları 2021 için geri sayım sürüyor. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, "YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?" konusuyla ilgili açıklama yaptı. Aygün, YKS yerleştirme sonuçları ile ilgili tarih verirken kontrollerin devam ettiğini duyurdu. Bu gelişme ile beraber, YKS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır sorusu, en çok araştırılanlar arasında yerini aldı. Peki, YKS tercih sonuçları 2021 ne zaman açıklanacak? Üniversite yerleştirme sonuçları sorgulama nasıl yapılır? İşte, YKS sonuçları sorgulama ÖSYM AİS ekranı ve üniversite tercih (yerleştirme) sonuçları son bilgiler

Milyonlarca üniversite adayı, 2021 YKS tercih sonuçları için nefeslerini tuttu ve ÖSYM'den gelecek olan açıklamaya kilitlendi. Adaylar, günlerdir "2021 YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusuna yanıt ararken Twitter'dan da #ÖSYMAÇIKLA etiketi ile beklentilerini dile getiriyor. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, sosyal medya hesabından YKS yerleştirme sonuçları ile ilgili açıklamalarda bulundu. Aygün, değerlendirmelerin devam ettiğini bildirirken YKS tercih sonucu ile ilgili bu haftayı işaret etti.

YKS TERCİH SONUÇLARI 2021 NE ZAMAN AÇIKLANACAK? | ÖSYM AİS SORGULAMA

Aygün'ün yaptığı son dakika açıklamasının ardından üniversite yerleştirme sonuçları ile ilgili araştırmalar da hız kazandı. Öğrenciler, ÖSYM'nin yapacağı "YKS tercih sonuçları açıklandı" açıklaması ile kazandıkları okulu öğrenmek istiyor. Öyle ki, YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak konusuyla ilgili araştırmalar arttı ve ÖSYM AİS sorgulama ekranı üzerindeki yoğunluk da çoğaldı.

İşte, 2021 YKS yerleştirme sonuçlarında son durum ve ÖSYM AİS sorgulama sayfası

ÖSYM BAŞKANI AYGÜN'DEN YKS TERCİH SONUÇLARI 2021 AÇIKLAMASI

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021-YKS) yerleştirme sonuçlarının bu hafta içerisinde açıklanacağını belirtti.

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Aygün, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Sevgili gençler, biliyorum YKS sonuçlarını heyecanla bekliyorsunuz, sizi anlıyorum ve heyecanınızı paylaşıyorum. 2021-YKS yerleştirme işlemleri ve kontroller devam ediyor. Önümüzdeki hafta içerisinde sonuçları açıklayacağız. Şimdiden hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

ÜNİVERSİTE YERLEŞTİRME SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Yerleştirme sonuçları internet (https://sonuc.osym.gov.tr) aracılığıyla adaylara duyurulacaktır. Sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. İnternet sayfasındaki duyurular, sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.

Yurt dışındaki üniversitelere yerleştirilen adaylar için, gerekli olduğunda ve adayın müracaatı üzerine yerleştiği programı gösteren bir yazı verilecektir.

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Üniversite kayıt tarihleri 2021-2022: Bu sene üniversite kayıtları ne zaman yapılacak, hangi tarihte başlayacak?

ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN YAPILACAK 2021?

Tercih ve yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından başlayacak olan üniversite kayıtların 6 Eylül'den itibaren yapılacağı duyuruldu. Elektronik kayıtlar ise 4-8 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacaktır.

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ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, üniversitelerin 2021-2022 eğitim öğretim yılı akademik takviminin 13 Eylül itibarıyla başlayacağını duyurmuştu.

13 Eylül'de ülke genelinde tüm üniversiteler yüz yüze eğitim ile döneme başlayacak.

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YKS tercih sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? 2021 YKS tercih sonuçları için gözler ÖSYM AİS sorgulama sayfasında!
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