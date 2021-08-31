Öğrenim göreceği şehirde ikamet edecek yeri olmayan üniversite adayları KYK yurtları için araştırma yapıyor. KYK yurt başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak diye araştıran milyonlar, YKS sonuçlarının açıklanacağı tarihi bekliyor. Üniversite tercih ve yerleştirme sonuçları henüz açıklanmazken, yurt başvurularının alınacağı tarih duyuruldu. İşte KYK burs ve yurt başvuru tarihleri!

KYK BURS VE YURT BAŞVURU İŞLEMLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurt ve burs başvuruları YKS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından alınacak. Üniversite yerleştirme işlemlerinin tamamlanmasıyla birlikte yurt ve burs başvuru süreci başlayacak.