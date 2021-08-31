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Giriş Tarihi: 31.8.2021 07:08 Son Güncelleme: 31.8.2021 07:09

Üniversite kayıt tarihleri 2021-2022: Bu sene üniversite kayıtları ne zaman yapılacak, hangi tarihte başlayacak?

Üniversite kayıt tarihleri 2021-2022: Bu sene üniversite kayıtları ne zaman yapılacak, hangi tarihte başlayacak?

YKS tercih sonuçlarının ardından üniversite kayıt sürecine geçilecek. Bu noktada, üniversite kayıtları ne zaman yapılacak sorusu da şimdiden öğrencilerin gündeminde yer almaya başladı. ÖSYM tarafından konuyla üilgili açıklama gelirken 2021-2022 üniversite kayıt tarihleri duyuruldu. Buna göre, üniversite kayıtları e-kayıt ve şahsen kayıt olmak üzere gerçekleşecek. Peki, 2021-2022 üniversite kayıtları ne zaman, ayın kaçında başlayacak? İşte, üniversite kayıt tarihleri

Üniversite kayıtları ne zaman yapılacak? YKS tercih sonuçlarının ardından yüz binlerce öğrenci için üniversiteye kayıt süreci başlayacak. ÖSYM, adayların merak ettiği üniversite kayıt tarihleri hakkında açıklama yaptı. ÖSYM'nin açıklamasında, şahsen kayıt ve e-Kayıt olarak üniversite kayıtlarının tamamlanacağı bildirildi. Öte yandan, 2021-2022 üniversite kayıt tarihleri de açıklandı. Peki, bu sene üniversite kayıtları ne zaman yapılacak, hangi tarihte başlayacak? İşte, üniversite şahsen kayıt ve e-kayıt tarihleri

ÜNİVERSİTE KAYIT TARİHLERİ 2021-2022

YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 6-10 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacaktır. Elektronik kayıtlar ise 4-8 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacaktır. Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacaklardır.

BU DETAYLARA DİKKAT

Bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan ancak, ortaöğretim kurumlarından mezun olamayarak bütünleme veya tek ders sınava girecek adayların da belirlenen tarihlerde yükseköğretim kurumlarına geçici kayıtları yapılacaktır. Bu adayların mezun olduklarına ilişkin belgelerini, 31 Aralık 2021 tarihine kadar yükseköğretim kurumuna ibraz etmeleri halinde asıl kayıtları yapılacaktır.

Bu tarihe kadar mezun olduklarını belgelemeyenlerin geçici kayıtları silinecek ve bu durumda olup belirlenen tarihlerde geçici kayıtlarını yaptırmayan adayların kayıtları yapılmayacaktır.

ÜNİVERSİTEYE KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER

-Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı veya onaylı örneği ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi

-Aday ek puandan yararlanarak yerleştirilmiş ancak alanı diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, hangi okul ve alandan mezun olduğunu gösterir resmî belge (METEM programlarından mezun olanların diplomalarında okul adı olarak, diplomayı düzenleyen merkezin adı yazılmaktadır.)

-Üniversite programlarına kayıt hakkı kazanan ancak, ortaöğretim kurumlarından mezun olamayarak bütünleme veya tek ders sınavına girecek adayların durumlarını belirten belge (Kayıtlı oldukları ortaöğretim kurumundan alınacaktır

-Adayın YKS tercih sonuç belgesinin internet çıktısı.

-Nüfus cüzdan fotokopisi.

-6 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf

-Varsa katkı payı/öğretim ücretinin ödenmesi ile ilgili belge (Banka dekontu) a) Elektronik kayıt (E-Kayıt) yapacak olan adaylardın ikinci öğretim programlarına yerleşen adaylar Türk Ekonomi Bankası (TEB)'nın tüm şubelerinden öğrenci numaralarını bildirerek öğrenim ücretlerini yatırabilirler.

-Askerlik durum belgesi. (Erkek adayların askerlik durumları MSB aracılığıyla sorgulanacaktır. İhtiyaç duyulduğu takdirde kayıt esnasında askerlik durum belgesi istenilecektir. Bu nedenle kayıt öncesinde www.turkiye.gov.tr sayfasından veya Askerlik Şubenize başvurarak askerlik durumunuzun kayıt işlemleri için bir engel oluşturup oluşturmadığı bilgisini öğrenmeniz yararlı olacaktır.)

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Üniversite kayıt tarihleri 2021-2022: Bu sene üniversite kayıtları ne zaman yapılacak, hangi tarihte başlayacak?
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