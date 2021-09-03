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Giriş Tarihi: 3.9.2021 07:25 Son Güncelleme: 3.9.2021 07:26

Yüz yüze üniversite kayıtları için gereken belgeler ve evraklar | 2021 Üniversite kayıt belgeleri neler?

Yüz yüze üniversite kayıtları için gereken belgeler ve evraklar | 2021 Üniversite kayıt belgeleri neler?

Üniversiteye kayıt için gerekli olan belgeler ve evraklar, öğrencilerin gündeminde yer alıyor. Şahsen kayıt yapmayı düşünen adaylar, üniversite kayıtları için gerekli belgeler hakkında araştırmalarını arttırdı. Bilindiği gibi, üniversiteye kayıt için lazım olan belgeleri tamamlamadan, kayıt işlemi gerçekleşmiyor. ÖSYM tarafından konuyla ilgili olarak adaylara bilgilendirme yapıldı. Peki, üniversiteye kayıt için gerekli belgeler neler? İşte, şahsen kayıtta kullanılacak üniversite kayıtları için gerekli olan belgeler ve evraklar listesi 2021

YKS tercih sonuçlarının ardından üniversiteye kayıt sürecine geçilecek. Adaylar, belirtilen tarihlerinde şahsen ya da e-Kayıt ile üniversite kayıtlarını tamamlayacak. Bu doğrultuda, üniversiteye kayıt için gerekli olan belgeler ve evraklar da merak konusu oldu. Zira, şahsen kayıtta, istenilen belgelerin ve evrakların eksiksiz olarak tamamlanması gerekiyor. ÖSYM, üniversiteye kayıt için gerekli olan belge ve evrakları açıkladı. Peki, 2021 üniversite kayıtları için gerekli olan belgeler neler? İşte detaylar

ÜNİVERSİTEYE KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER VE EVRAKLAR 2021

-Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı veya onaylı örneği ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi

-Aday ek puandan yararlanarak yerleştirilmiş ancak alanı diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, hangi okul ve alandan mezun olduğunu gösterir resmî belge (METEM programlarından mezun olanların diplomalarında okul adı olarak, diplomayı düzenleyen merkezin adı yazılmaktadır.)

-Üniversite programlarına kayıt hakkı kazanan ancak, ortaöğretim kurumlarından mezun olamayarak bütünleme veya tek ders sınavına girecek adayların durumlarını belirten belge (Kayıtlı oldukları ortaöğretim kurumundan alınacaktır

-Adayın YKS tercih sonuç belgesinin internet çıktısı.

-Nüfus cüzdan fotokopisi.

-6 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf (Sayısı değişiklik gösterebilir)

-Varsa katkı payı/öğretim ücretinin ödenmesi ile ilgili belge (Banka dekontu)

-Askerlik durum belgesi. (Erkek adayların askerlik durumları MSB aracılığıyla sorgulanacaktır. İhtiyaç duyulduğu takdirde kayıt esnasında askerlik durum belgesi istenilecektir. Bu nedenle kayıt öncesinde www.turkiye.gov.tr sayfasından veya Askerlik Şubenize başvurarak askerlik durumunuzun kayıt işlemleri için bir engel oluşturup oluşturmadığı bilgisini öğrenmeniz yararlı olacaktır.)

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Yüz yüze üniversite kayıtları için gereken belgeler ve evraklar | 2021 Üniversite kayıt belgeleri neler?
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