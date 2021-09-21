Süper Loto sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango İdaresi ile 21 Eylül Süper Loto çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama

"Süper Loto sonuçları" haftalık düzende MP TV canlı yayında yapılan çekilişle oyunu oynayan şans oyunu severlere duyuruluyor. 24 Milyon Türk Lirası'nı aşan büyük ikramiye tutarını kazanmak isteyen ve MP TV canlı çekilişi için Milli Piyango Online aracılığıyla kupon dolduran şans oyunu severler kazandıran numaraları öğrenmek ve büyük ikramiye sorgulama yapmak isteyerek "21 Eylül MPİ Süper Loto sonuçları açıklandı mı?" sorusuna yanıt aramaya devam ediyor.

SÜPER LOTO SONUÇLARI (21 EYLÜL)

Milli Piyango Online ile 21 Eylül Süper Loto çekiliş sonuçları ve MPİ bilet sorgulama sayfası detayları şöyle;