Sübhaneke Duası Arapça okunuşu ve Türkçe anlamı

Müslüman alemi için mühim bir yere sahip olan Sübhaneke duası, 5 vakit namaz kılarken okunmaktadır. Bu nedenle tüm müminlerin bu duayı ezbere bilmesi gerekir. Sübhaneke duası ezberlemek, okumak veya anlamını öğrenmek isteyen kişiler doğru yerdeler. İşte Sübhaneke duası Arapça Türkçe okunuşu ve anlamı!
SÜBHANEKE OKUNUŞU
Sübhânekellâhümme ve bi hamdik ve tebârekesmük ve teâlâ ceddük (ve celle senâük *) ve lâ ilâhe ğayrük.
SÜBHANEKE TÜRKÇE MEALİ
Allah'ım! Sen eksik sıfatlardan pak ve uzaksın. Seni daima böyle tenzih eder ve överim. Senin adın mübarektir. Varlığın her şeyden üstündür. Senden başka ilah yoktur.
Sübhâneke, cenaze namazında parantez içindeki "Ve celle senâük
" cümlesi ile beraber okunur