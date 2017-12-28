Sübhaneke Duası Arapça okunuşu ve Türkçe anlamı

SÜBHANEKE OKUNUŞU

SÜBHANEKE TÜRKÇE MEALİ

Sübhânekellâhümme ve bi hamdik ve tebârekesmük ve teâlâ ceddük (ve celle senâük *) ve lâ ilâhe ğayrük.Allah'ım! Sen eksik sıfatlardan pak ve uzaksın. Seni daima böyle tenzih eder ve överim. Senin adın mübarektir. Varlığın her şeyden üstündür. Senden başka ilah yoktur.Sübhâneke, cenaze namazında parantez içindeki "" cümlesi ile beraber okunur