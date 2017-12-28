Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Sübhaneke Duası Arapça okunuşu ve Türkçe anlamı

Müslüman alemi için mühim bir yere sahip olan Sübhaneke duası, 5 vakit namaz kılarken okunmaktadır. Bu nedenle tüm müminlerin bu duayı ezbere bilmesi gerekir. Sübhaneke duası ezberlemek, okumak veya anlamını öğrenmek isteyen kişiler doğru yerdeler. İşte Sübhaneke duası Arapça Türkçe okunuşu ve anlamı!

Sübhaneke Duası Arapça okunuşu ve Türkçe anlamı Devamı

SÜBHANEKE OKUNUŞU


Sübhânekellâhümme ve bi hamdik ve tebârekesmük ve teâlâ ceddük (ve celle senâük *) ve lâ ilâhe ğayrük.

SÜBHANEKE TÜRKÇE MEALİ


Allah'ım! Sen eksik sıfatlardan pak ve uzaksın. Seni daima böyle tenzih eder ve överim. Senin adın mübarektir. Varlığın her şeyden üstündür. Senden başka ilah yoktur.

Sübhâneke, cenaze namazında parantez içindeki "Ve celle senâük" cümlesi ile beraber okunur
İLGİLİ SON HABER
HABERLER Sübhaneke ile ilgili tüm haberlere, sabah.com.tr’ye eklenen son dakika haber ve gelişmelerine 7/24 bu başlık altından ulaşabilirsiniz. Toplam 02 Sübhaneke haberi sayfamızda bulunuyor.
Sübhaneke duası okunuşu ve Türkçe anlamı 14.02.2020 Yaşam
Sübhaneke duası okunuşu ve Türkçe anlamı
Sübhaneke duası okunuşu ve anlamı! Sübhaneke Arapça Türkçe oku 14.02.2020 Yaşam
Sübhaneke duası okunuşu ve anlamı! Sübhaneke Arapça Türkçe oku
BİZE ULAŞIN