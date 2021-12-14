Akkız, Batuga’nın hikayesini dinlerken gözyaşlarını tutamadı! Batuga, Akkız’a saraydan kaçmanın yolunu gösterdi | Video

‘Destan’ın dördüncü bölümünde, sarayın gizli geçitlerine hakimiyeti sayesinde Akkız’ın tutulduğu zindana ulaşan ve buradan ona yardım eden Batuga, nihayet zindanın duvarındaki tuğlaları sökmenin yolunu buldu ve Akkız’ı çıkardı.