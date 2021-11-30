Video Destan Akkız ve Batuga yıllar sonra ilk kez karşılaştı: Keşke aklın olsaydı da sen Kağan olsaydın! | Video
Akkız ve Batuga yıllar sonra ilk kez karşılaştı: Keşke aklın olsaydı da sen Kağan olsaydın! | Video

Akkız ve Batuga yıllar sonra ilk kez karşılaştı: Keşke aklın olsaydı da sen Kağan olsaydın! | Video

30.11.2021 | 22:17

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Akkız ve Batuga yıllar sonra ilk kez karşılaştı: Keşke aklın olsaydı da sen Kağan olsaydın! | Video 00:59
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Ekran yolculuğuna zirvede başlayan ve seyirciden büyük ilgi gören ‘Destan’, atv ekranındaki ikinci bölümünde de yine gündemin zirvesindeydi.

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