Akkız ve Batuga yıllar sonra ilk kez karşılaştı: Keşke aklın olsaydı da sen Kağan olsaydın! | Video
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Ekran yolculuğuna zirvede başlayan ve seyirciden büyük ilgi gören ‘Destan’, atv ekranındaki ikinci bölümünde de yine gündemin zirvesindeydi.