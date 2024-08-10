82 yaşında ama 45 gösteriyor! Gençlik sırrını açıkladı sosyal medyada binlerce kişi izledi: "Yüzümü yıkarken suyu..." | Video

82 yaşındaki Vera DiLeo, TikTok’ta paylaştığı videoyla adeta şoke etti. Sebebi ise; 82 yaşında 45’lerinde göstermesi! Vera’nın bu videosu, kısa sürede milyonlarca kişi tarafından izlendi ve çok sayıda yorum aldı. İşte DiLeo’nun gençlik sırrı…