82 yaşında ama 45 gösteriyor! Gençlik sırrını açıkladı sosyal medyada binlerce kişi izledi: "Yüzümü yıkarken suyu..." | Video
82 yaşındaki Vera DiLeo, TikTok’ta paylaştığı videoyla adeta şoke etti. Sebebi ise; 82 yaşında 45’lerinde göstermesi! Vera’nın bu videosu, kısa sürede milyonlarca kişi tarafından izlendi ve çok sayıda yorum aldı. İşte DiLeo’nun gençlik sırrı…
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