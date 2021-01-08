Video Dünya ABD Başkanı Trump'tan protestoculara sert tepki | Video

ABD Başkanı Trump'tan protestoculara sert tepki | Video

ABD Başkanı Trump'tan protestoculara sert tepki | Video
08.01.2021 | 09:35

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ABD Başkanı Trump, sosyal medya hesabı üzerinden bir mesaj yayınladı. Yayınladığı videoda gündeme dair açıklamalarda bulunan Trump, protestoculara sert tepki gösterdi.

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ABD Başkanı Donald Trump, 7 Ocak Çarşamba günü kendini destekleyenlerin Kongreyi basması sonrası gelen tepkiler nedeniyle sosyal medyadan bir video yayınladı.

Trump, yaptığı açıklamada kongreye yapılan baskını 'çirkin bir saldırı' olarak niteledi. Trump, "Tüm Amerikalılar gibi ben de şiddet, hukuksuzluk ve kargaşadan dolayı sarsıldım." dedi. "Amerika her zaman bir hukuk devleti olmuştur ve böyle de olmalıdır" değerlendirmesinde bulunan Trump, protestoculara yönelik "Siz ülkemizi temsil etmiyorsunuz. Hukuku çiğneyenler, bunun bedelini ödeyeceksiniz" ifadelerini kullandı.

Ülkedeki seçim sisteminde reformun değişmesi gerektiğini dile getiren Trump, "Kongre seçim sonuçlarını tescil etti ve yeni yönetim 20 Ocak'ta görevine başlayacak. Şu anda benim amacım yumuşak, düzenli ve kusursuz bir geçiş sürecini sağlamak" açıklamasında bulundu.

2020'nin herkes için zor bir dönem olduğunun altını çizen Trump, destekçilerine verdiği mesajda; "Sevgili destekçilerim, biliyorum hayal kırıklığına uğradınız ancak şunu da bilmenizi isterim ki müthiş bir yolculuk daha yeni başlıyor" ifadelerine yer verdi.

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