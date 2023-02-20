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ABD Dışişleri Bakanı Blinken: “85 milyon dolarlık yardım yaptık” | Video

ABD Dışişleri Bakanı Blinken: “85 milyon dolarlık yardım yaptık” | Video

20.02.2023 | 08:22

ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken, yaşanan depremde binlerce insanın öldüğünü, milyonlarca insanın da etkilendiğini belirterek, “ABD olarak şimdiye kadar 85 milyon dolarlık yardım yaptık. 100 milyon dolarlık yardım daha yapacağız” dedi.

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Türkiye'de meydana gelen Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 merkezli depremlerin 14'üncü gününde ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken İncirlik Hava Üssüne geldi. ABD Dışişleri Bakanı Blinken'ı İncirlik'te, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu karşıladı. Çavuşoğlu ve Blinken, helikopter ile depremden etkilenen Hatay üzerinde incelemeler yaptı. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ve ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelerde helikopterle incelemelerde bulunduktan sonra Adana'da İncirlik 10. Tanker Üs Komutanlığı'na döndü.

Blinken, İncirlik'te yaptığı açıklamada yıkıcı depremin ardından Türkiye ve Suriye ile dayanışma içinde olduklarını belirterek, "Bu yıkımı görme şansım oldu ve bunu kelimelere dökmek çok zor. Hala sağlam duran binaları ve yıkılanları görebiliyorsunuz, çatılar yerle bir olmuş. Ancak hemen yanındaki bina hala ayakta duruyor. Bu durum, size depremin ölçeğini gösteriyor. Binlerce can kaybı var, milyonlarca insan bu depremden etkilendi. Ve hala tam kapsamını bilmiyoruz. Depremden hemen sonra ABD ve diğer ülkeler hemen konuya dahil oldu. Arama kurtarma ekiplerimiz bir kaç gün içinde buraya geldi. Yaklaşık 200 kişi, arama kurtarma köpeği ve diğer uzmanlar arama kurtarmaya yaptı. Yerleşim, su, gıda ilaç kıyafet içeren 85 milyon dolar değerinde yardım yaptık. Bugün 100 milyon dolarlık yardım daha yapacağımızı açıklayabilirim. Aynı zamanda Türk meslektaşlarımızla yakın işbirliği içindeyiz. ABD hükümetinin çeşitli alanlarında bu olağanüstü çaba olmasaydı bu da olmazdı. Meslektaşlarımız 150 sorti gerçekleştirdi" diye konuştu.

Amerika'nın her zaman çok hızlı ve etkin bir şekilde yaşananlara karşılık verdiğine dikkat çeken Blinken şöyle devam etti:
"Dışişleri bakanlığı, Türkiye'deki misyonumuz insanlara yardım etmek için Türk meslektaşlarımız ile işbirliği yürütüyor. Bu uzun süreli bir çaba olacak. Arama kurtarma çalışmalarının ne yazık ki sonuna geliniyor. İyileştirme çabaları devam ediyor ve yeniden inşa çalışmaları olacak. Yıkımın büyüklüğünü gördüğünüzde, binaların apartmanların, yıkılan evlerin sayıları, yeniden inşa için çok yoğun bir çaba gerekecek. Ancak Türkiye'ye yardımlarımızın devam edeceğimizi taahhüt ediyoruz. Dünyanın pek çok ülkesi aynı şeyi yapıyor. Muazzam bir dayanışma ve kararlılık var. Şu anda en önemli şey yardıma ihtiyacı olan insanlara yardım sağlamak, kış boyunca bunu sağlamak, tekrar kendi ayakları üzerinde durmalarını sağlamak. ABD burada, kararlılıkla/ güçlü bir şekilde Türk ve Suriye halkıyla birlikteyiz."

Blinken, açıklamanın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Bir basın mensubunun, "Uzun dönemli bir iyileşmeden bahsettiniz sayın bakan. Arama kurtarma çalışmalarının sonuna gelindi. BM 1 milyar dolar yardım teklif etti. ABD daha ne yapacak? Türk yetkililerle bugün ve yarın görüşeceksiniz. Bu toplantılardan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile toplantıdan beklentiniz nedir ?" sorusu üzerine Blinken, "BM acil ve önemli bir kampanya gösterdi. Sizin de dediğiniz gibi 1 milyar dolar. ABD 185 milyon dolarlık yardım sağlıyor. Ancak eğer daha fazla ihtiyaç olursa dahası yapabiliriz. Diğer ülkeler de gücünü arttırıyor ancak bu yardımın fonlanması acil olan. Ve diğerlerini cesaretlendireceğiz . Ancak dediğim gibi sadece bugün 100 milyon dolarlık bir yardımı daha duyuruyoruz.

Özetle, yarın ve bir gün sonra konuşma fırsatımız olacak. Buradaki konuşmamızda çalışmalara, depremin yaralarını sarmak için birlikte yapacaklarımıza odaklanmış olacağız. Türk ortaklarımızdan ileriye dönük ihtiyaçların neler olduğu, en iyi nasıl yardımcı olabileceğimiz, buradaki insanları desteklemek için kaynakları en iyi nasıl toplayabileceğimiz hakkında elimden geldiğince çok şey öğrenmeyi dört gözle bekliyorum" yanıtını verdi.

Blinken'ın iki gün süren Türkiye ziyareti sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşebileceği belirtildi.

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