ABD dizisinde dikkat çeken gönderme! Küresel çetenin 4 başlıklı kontrol sistemini tek tek açıkladılar | Video

Türkiye seçimleri, küresel güçlerin tüm ilgisini üzerine çekmeye devam ediyor. 14 Mayıs’a sayılı günler kala Türkiye ile ilgili algı operasyonlarına ara vermeyen birtakım uluslararası kaynaklar, bir yandan 7’li koalisyonun ve terör örgütlerinin sözcülüğünü yaparken diğer yandan seçim sonrası senaryolarına yer vermeye ihmal etmiyor. Demokrasi savunuculuğunu üstlenme adı altında seçimler müdahil olarak korku ve kaos ortamı yaratan küresel çetenin “böl yönet” politikası, ABD dizisinde adım adım anlatıldı.