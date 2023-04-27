ABD dizisinde dikkat çeken gönderme! Küresel çetenin 4 başlıklı kontrol sistemini tek tek açıkladılar | Video
Türkiye seçimleri, küresel güçlerin tüm ilgisini üzerine çekmeye devam ediyor. 14 Mayıs’a sayılı günler kala Türkiye ile ilgili algı operasyonlarına ara vermeyen birtakım uluslararası kaynaklar, bir yandan 7’li koalisyonun ve terör örgütlerinin sözcülüğünü yaparken diğer yandan seçim sonrası senaryolarına yer vermeye ihmal etmiyor. Demokrasi savunuculuğunu üstlenme adı altında seçimler müdahil olarak korku ve kaos ortamı yaratan küresel çetenin “böl yönet” politikası, ABD dizisinde adım adım anlatıldı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:58
01:04
Pakistan’da trende yangın: 7 ölü | Video 27.04.2023 | 12:51
01:34
Pakistan’da trende yangın: 7 ölü | Video 27.04.2023 | 12:29
00:24
Rusya, Mikolayiv'i vurdu: 1 ölü, 23 yaralı | Video 27.04.2023 | 11:08
00:24
Rusya, Mikolayiv'i vurdu: 1 ölü, 23 yaralı | Video 27.04.2023 | 10:55
07:48
Sudan’dan ilk tahliye uçuşu yapıldı | Video 26.04.2023 | 08:48
01:11
00:49
Bakan Akar ve MİT Başkanı Fidan dörtlü toplantı için Moskova’da | Video 25.04.2023 | 11:06
04:33
00:29
İsrail, Babu'r Rahme mescidindeki eşyalara el koydu | Video 24.04.2023 | 16:30
01:45
Disneyland'de alev alan mekanik ejderha paniğe yol açtı | Video 24.04.2023 | 13:29
04:07
Sudan'daki Türk vatandaşlarının tahliyesi devam ediyor | Video 24.04.2023 | 09:21
01:08
Harem-i İbrahim Camisi’ne İsrail bayrakları asıldı | Video 24.04.2023 | 08:41
01:37
Suudi Arabistan'ı sağanak yağış vurdu, caddeler sular altında kaldı | Video 23.04.2023 | 16:26
01:37
Suudi Arabistan'ı sağanak yağış vurdu, caddeler sular altında kaldı | Video 23.04.2023 | 16:17
02:44
Meksika’daki Popocatepetl Yanardağı’nda son 24 saatte 9 patlama | Video 23.04.2023 | 08:31
01:16
Meksika’da yangın: 2 ölü | Video 23.04.2023 | 08:31
00:37
Florida’da plaja doğru ilerleyen su hortumu korkuttu | Video 22.04.2023 | 15:53
03:18
Tayland'da bayram namazına yoğun ilgi | Video 22.04.2023 | 13:54
00:18
Köprüde devrilen yakıt tankeri alev aldı: 1 ölü | Video 22.04.2023 | 11:31