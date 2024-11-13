ABD, Rum kesimindeki askeri üslere yerleşti | Video

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY), eski bir Türk köyü olan Tatlısu'daki (Mari) helikopter üssünü ABD'ye verdi. ABD'nin bölgeye tam olarak yerleşebilmesi için de çalışmalara hız verildi. Ortaya çıkan uydu görüntüleriyle birlikte üsle ilgili yeni detaylara ulaşıldı. Konuyla ilgili uzmanlar, Washington'un amacına yönelik kritik değerlendirmelerde bulundu.