Video Dünya ABD'de dev hortum ortalığı savaş alanına çevirdi
ABD'de dev hortum ortalığı savaş alanına çevirdi

ABD'de dev hortum ortalığı savaş alanına çevirdi

29.10.2021 | 12:39

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ABD'nin Texas eyaletinde görülen dev hortum önüne geleni yuttu. Korkunç anlar yoldaki bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.

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ABD'nin Texas eyaletine bağlı Orange kentinde meydana gelen hortum, karayolunu savaş alanına çevirdi. Seyir halindeki araçlar durmak zorunda kalırken, bir sürücünün cep telefonuna yansıyan görüntüler film sahnelerini aratmadı. Dev hortum önüne ne kattıysa sürükleyerek ilerledi. Orange County Acil Durum Yönetimi Direktörü Joel Ardoin, 27 Ekim'de görülen hortumu doğrulayarak, yaralanan 1 kişinin hastaneye kaldırıldığını ve hayati tehlikesinin bulunmadığını açıkladı. Ardoin, "Hortumdan oldukça kötü etkilenen birkaç alanımız var. Yaklaşık 100 evde hasar meydana geldiğini tahmin ediyoruz" dedi.

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