ABD’de iniş yapan yolcu uçağı pistte alev aldı: 12 yaralı | Video 14.03.2025 | 11:27 ABD’nin Colorado eyaletine bağlı Denver kentinde American Airlines'a ait bir uçağının motoru iniş yaptıktan sonra alev aldı. Yolcular acil durum kaydırakları ve kanat üstü çıkış kapılarından tahliye edilirken, hafif yaralı 12 kişi hastaneye kaldırıldı. VİDEO DEVAM EDİYOR

ABD'nin Colorado Springs kentinden 172'si yolcu, 6'sı mürettebat olmak üzere 178 kişiyle kalkış yapan American Airlines'a ait 737-800 tipi uçak, motorda meydana gelen sorun nedeniyle planlanan varış noktası Dallas yerine Denver kentine yöneldi. Yolcu uçağının motoru, Denver Uluslararası Havalimanı'na iniş yaptıktan sonra kapıya yöneldiği sırada alev aldı. Yolcular acil durum kaydırakları ve kanat üstü çıkış kapıları kullanılarak tahliye edilirken, motordan yoğun duman yükseldi. Havalimanı personelinin müdahale ettiği yangın kısa sürede söndürüldü. Havalimanından yapılan açıklamaya göre 12 kişi hafif yaralı olarak hastanelere kaldırıldı. Yolcuların farklı bir uçakla Dallas'a götürüleceği belirtilirken, ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA) olayla ilgili inceleme başlattı.