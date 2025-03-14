ABD’de iniş yapan yolcu uçağı pistte alev aldı: 12 yaralı | Video
ABD’nin Colorado eyaletine bağlı Denver kentinde American Airlines'a ait bir uçağının motoru iniş yaptıktan sonra alev aldı. Yolcular acil durum kaydırakları ve kanat üstü çıkış kapılarından tahliye edilirken, hafif yaralı 12 kişi hastaneye kaldırıldı.
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