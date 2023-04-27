Video Dünya ABD’de lastiği patlayan araç alev aldı | Video
ABD’de lastiği patlayan araç alev aldı | Video

ABD’de lastiği patlayan araç alev aldı | Video

27.04.2023 | 14:33

ABD’nin Wisconsin eyaletindeki bir otoyolda seyir halindeki araç lastiğinin patlamasının ardından alev aldı.

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ABD'nin Wisconsin eyaletindeki Kenosha kentinde dün akşam saatlerinde lastiği patlayan bir araç alev aldı. Tekerlekten çıkan kıvılcımlar bir anda aracı sardı. Kenosha Polis Departmanı'ndan yapılan açıklamada, polisin sürücüyü uyarmaya çalıştığı ancak sürücünün bir süre daha aracı kullanmaya devam ettiği belirtildi. Daha sonra aracı durduran 84 yaşındaki sürücü, polisler tarafından alevlerin arasından kurtarıldı. Polis tarafından yapılan açıklamada, sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu aktarıldı.

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