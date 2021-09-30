ABD'de şoke eden görüntüler! Evin bahçesine giren dev timsahı çöp bidonuyla yakaladı | Video
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ABD Florida'da bir adam evin bahçesine giren timsahı çöp bidonuyla yakaladı.