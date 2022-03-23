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OTOMATİK OYNAT
19:02
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Kiev’de hava saldırılarının ardından yangın çıktı: 1 yaralı | Video 23.03.2022 | 16:21
00:29
Rusya saldırıları sonrası, Mariupol hayalet şehre döndü | Video 23.03.2022 | 16:05
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Harkov'daki Shevchenko Anıtı Rus saldırılarına karşı korunuyor | Video 23.03.2022 | 13:04
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Louisiana'yı hortum vurdu: 1 ölü | Video 23.03.2022 | 12:13
01:31
Ruslar Çernihiv’de köprüyü havaya uçurdu | Video 23.03.2022 | 12:13
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Nijerya’da 34 kişinin öldürüldüğü eyalette sokağa çıkma yasağı | Video 23.03.2022 | 12:13
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ABD'de tecavüz girişimi dehşeti! Sapığa müdahale kamerada... 23.03.2022 | 11:49
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Lviv’de Rus saldırılarına karşı şehir güvenliği arttırıldı | Video 23.03.2022 | 10:42
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Rusya, Ukrayna’ya düzenlediği gece saldırılarında 4 kenti vurdu | Video 23.03.2022 | 08:44
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Rusya, üzerinde Z harfi yazan Soyuz roketini uzaya gönderdi | Video 23.03.2022 | 08:44
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Ukrayna polisi Rus sabotaj ekibini kıskıvrak yakaladı | Video 23.03.2022 | 08:44
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Ukrayna: "Rusya'nın 3 günlük mühimmatı kaldı" | Video 22.03.2022 | 15:27
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Ukrayna’nın Mıkolayiv kentindeki Ahıska Türkleri tahliye edildi | Video 22.03.2022 | 15:27
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ABD'de inanılmaz olay! Kavga ayırırken bile ırkçılık yaptılar | Video 22.03.2022 | 14:48
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ABD'de dev hortum ortalığı savaş alanına çevirdi | Video 22.03.2022 | 13:17
ABD'de Miami şehrindeki bir markette tecavüz girişimini market çalışanı önledi. Tecavüzü önleyen market çalışanı, yakaladığı sapığı polise teslim etti. Marketin orta yerinde bir kadına tecavüz etmeye çalışan sapığın yakalanma anı ise bir müşterinin cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı...