ABD'de tecavüz girişimi dehşeti! Sapığa müdahale kamerada...

ABD'de Miami şehrindeki bir markette tecavüz girişimini market çalışanı önledi. Tecavüzü önleyen market çalışanı, yakaladığı sapığı polise teslim etti. Marketin orta yerinde bir kadına tecavüz etmeye çalışan sapığın yakalanma anı ise bir müşterinin cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı...