Video Dünya ABD’nin California eyaletini şiddetli fırtına vurdu: 3 ölü | Video
ABD’nin California eyaletini şiddetli fırtına vurdu: 3 ölü | Video

ABD’nin California eyaletini şiddetli fırtına vurdu: 3 ölü | Video

06.02.2024 | 12:27

ABD’nin California eyaletinde etkili olan atmosferik nehir fırtınası sonucu 3 kişi ağaç devrilmesi sonucu hayatını kaybetti.

VİDEO DEVAM EDİYOR

ABD'nin batısında yer alan California eyaletinde "atmosferik nehir" adı verilen hava dalgası, şiddetli fırtına ve yağışa yol açtı. Eyaletin farklı noktalarında sel ve toprak kaymaları meydana geldi. Yetkililer, ağaç devrilmesi sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Sacramento bölge sözcüsü Carmichael'de bir adamın üzerine ağaç düşmesi sonucu öldüğünü belirtti. Santa Cruz Şerif Ofisi ise Boulder Creek'teki bir evin üzerine ağaç düşmesi sonucu içerideki 1 kişinin yaşamını yitirdiğini aktardı. Üçüncü ölüm ise Yuba şehrinde kaydedildi. Yuba polisi, 82 yaşındaki bir adamın evinin arka bahçesindeki bir ağacın düşmesi sonucu hayatını kaybettiğini ifade etti.

Los Angeles'ın lüks Bel Air ve Beverly Hills semtlerinde sokaklar çamurla kaplandı, mahsur kalan sürücülerin yardımına ekipler koştu. Los Angeles İtfaiyesi, nehirde köpeğiyle birlikte mahsur kalan bir adamı kurtarırken, o anlar amatör kameraya yansıdı.

Öte yandan, California Valisi Gavin Newsom beklenen fırtına nedeniyle dün Los Angeles, Orange, Riverside, San Bernardino, San Diego, San Luis Obispo, Santa Barbara ve Ventura için olağanüstü hal ilan etmişti.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Hindistan’da kaçak havai fişek fabrikasında patlama: 11 ölü, 65 yaralı | Video 00:41
Hindistan'da kaçak havai fişek fabrikasında patlama: 11 ölü, 65 yaralı | Video 06.02.2024 | 14:16
ABD’nin California eyaletini şiddetli fırtına vurdu: 3 ölü | Video 00:56
ABD’nin California eyaletini şiddetli fırtına vurdu: 3 ölü | Video 06.02.2024 | 12:21
ABD’nin California eyaletini şiddetli fırtına vurdu: 3 ölü | Video 00:56
ABD’nin California eyaletini şiddetli fırtına vurdu: 3 ölü | Video 06.02.2024 | 12:27
Apple’ın yeni gözlüğü ABD sokaklarını bilim kurgu filmlerine çevirdi | Video 01:33
Apple'ın yeni gözlüğü ABD sokaklarını bilim kurgu filmlerine çevirdi | Video 06.02.2024 | 12:27
Rusya, Harkov’da bir köyü vurdu: 2 aylık bebek hayatını kaybetti | Video 00:40
Rusya, Harkov’da bir köyü vurdu: 2 aylık bebek hayatını kaybetti | Video 06.02.2024 | 12:27
İngiltere Kralı III. Charles kansere yakalandı | Video 02:00
İngiltere Kralı III. Charles kansere yakalandı | Video 06.02.2024 | 05:59
Skandal paylaşım: IDF komutanı camiiyi havaya uçurdu! | Video 00:15
Skandal paylaşım: IDF komutanı camiiyi havaya uçurdu! | Video 05.02.2024 | 16:00
Şili’deki orman yangınlarında can kaybı arttı! Ülkede 2 gün ulusal yas ilan edildi | Video 03:37
Şili’deki orman yangınlarında can kaybı arttı! Ülkede 2 gün ulusal yas ilan edildi | Video 05.02.2024 | 15:28
Filipinler’de sel felaketi can aldı: Ölü sayısı artıyor! | Video 02:54
Filipinler'de sel felaketi can aldı: Ölü sayısı artıyor! | Video 05.02.2024 | 11:05
Pakistan’da karakola saldırı: 10 ölü, 6 yaralı | Video 00:12
Pakistan’da karakola saldırı: 10 ölü, 6 yaralı | Video 05.02.2024 | 11:05
ABD, Yemen’de seyir füzelerini imha etti | Video 00:24
ABD, Yemen'de seyir füzelerini imha etti | Video 05.02.2024 | 10:18
İsrail güçlerinin Hamas’a ait bir tünel olduğunu iddia ettiği yerin su deposu olduğu ortaya çıktı | Video 02:01
İsrail güçlerinin Hamas'a ait bir tünel olduğunu iddia ettiği yerin su deposu olduğu ortaya çıktı | Video 05.02.2024 | 09:14
Şili’deki orman yangınlarında can kaybı 51’e yükseldi | Video 03:26
Şili’deki orman yangınlarında can kaybı 51’e yükseldi | Video 04.02.2024 | 12:47
Ukrayna, Rusya kontrolündeki Luhansk bölgesine saldırdı: 28 ölü | Video 00:56
Ukrayna, Rusya kontrolündeki Luhansk bölgesine saldırdı: 28 ölü | Video 04.02.2024 | 12:47
Yemen’in başkenti Sana’ya hava saldırısı | Video 00:55
Yemen'in başkenti Sana'ya hava saldırısı | Video 04.02.2024 | 08:32
Almanya’da 150 bin kişiden Bundestag önünde ırkçılığa karşı miting | Video 03:42
Almanya’da 150 bin kişiden Bundestag önünde ırkçılığa karşı miting | Video 04.02.2024 | 08:32
İskoçya’da binlerce kişi, Özgür Filistin sloganları attı | Video 01:43
İskoçya’da binlerce kişi, "Özgür Filistin" sloganları attı | Video 04.02.2024 | 08:32
SON DAKİKA: Paris’te bıçaklı dehşet! Tren istasyonu kana bulandı | Video 00:11
SON DAKİKA: Paris’te bıçaklı dehşet! Tren istasyonu kana bulandı | Video 03.02.2024 | 12:02
Almanya’da grev dalgası: Şehir içi toplu taşıma çalışanları iş bıraktı | Video 03:25
Almanya'da grev dalgası: Şehir içi toplu taşıma çalışanları iş bıraktı | Video 02.02.2024 | 16:07
Kırgızistan’da enerji santralinde patlama: 5 yaralı | Video 00:49
Kırgızistan’da enerji santralinde patlama: 5 yaralı | Video 02.02.2024 | 12:56

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA