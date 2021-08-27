ABD'nin Utah Eyaleti'de çekilen UFO görüntüleri sosyal medyada olay oldu

Amerika'nın Utah eyaletinde halka şeklinde uçan bir cisim görüldü. Görgü tanıkları sözde uzay gemisinin belirli bir süre boyunca yavaş şekilde ilerlediğini ve daha sonra hızlanıp gözden kaybolduğunu söyledi. Paylaşılan UFO görüntüleri sosyal medayada da ilgi gördü...