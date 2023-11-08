Afganistan’da bombalı saldırı: 7 ölü | Video
Afganistan’ın başkenti Kabil’de bir minibüse düzenlenen bombalı saldırıda 7 kişi hayatını kaybederken, 20 kişi yaralandı.
Olayı henüz üstlenen olmadı.
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