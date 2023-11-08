Afganistan’da bombalı saldırı: 7 ölü | Video

Afganistan'da dün akşam saatlerinde bombalı saldırı düzenlendi. Başkent Kabil'in batısındaki Dashte Barchi'de bulunan Muhammad Ali Jinnah Hastanesi'nin önünde park halindeki bir minibüse düzenlenen saldırıda 7 kişi hayatını kaybederken, yaralanan 20 kişi tedavi altına alındı. Bölgeye gelen güvenlik güçleri olay yerini kordon altına alarak inceleme başlattı.Olayı henüz üstlenen olmadı.