Afganistan’da sel felaketi: 40 ölü, 347 yaralı | Video
Afganistan'ın Nangarhar vilayetinde şiddetli yağışın yol açtığı sel nedeniyle 40 kişi hayatını kaybetti, 347 kişi yaralandı.
Afganistan'da Mayıs ayından bu yana meydana gelen şiddetli yağış ve sellerde 400'den fazla kişi yaşamını yitirirken, binlerce kişi evsiz kaldı.
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