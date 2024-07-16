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Afganistan’da sel felaketi: 40 ölü, 347 yaralı | Video

Afganistan’da sel felaketi: 40 ölü, 347 yaralı | Video

16.07.2024 | 16:23

Afganistan'ın Nangarhar vilayetinde şiddetli yağışın yol açtığı sel nedeniyle 40 kişi hayatını kaybetti, 347 kişi yaralandı.

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Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar vilayetinde etkili olan şiddetli yağış, seli beraberinde getirdi. Vilayetin merkezi, Pakistan sınırında yer alan Celalabad şehri, Sukh Rod bölgesi ve komşu bölgelerde büyük hasar meydana geldi. Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, 40 kişinin hayatını kaybettiği, 347 kişinin de yaralandığı duyuruldu. Yaralıların tedavisi için selden etkilenen bölgelere sağlık görevlileri sevk edildiği, can kaybının artmasının beklendiği ifade edildi.

Afganistan'da Mayıs ayından bu yana meydana gelen şiddetli yağış ve sellerde 400'den fazla kişi yaşamını yitirirken, binlerce kişi evsiz kaldı.

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