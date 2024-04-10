Almanya’da binlerce Müslüman bayram namazını eda etti | Video
Almanya’nın Köln ve Brühl kentlerindeki camileri dolduran Müslümanlar,bayram namazını eda etti.
Türklerin yoğun olarak yaşadığı Köln kentinde ise birçok milletten Müslüman Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Merkez Camisi'nde bayram namazını kıldı. Çok kalabalık olduğu gözlenen namazın ardından cemaat birbiriyle bayramlaştı.
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