Almanya'da festivalde bıçaklı saldırı: 3 ölü, 8 yaralı

Almanya’nın Solingen kentindeki festivalde gerçekleştirilen bıçaklı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti, 5'i ağır olmak üzere 8 kişi yaralandı. Polisin olay yerinden kaçan saldırganı yakalamak için başlattığı geniş çaplı operasyonu sürüyor.