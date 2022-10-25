Almanya'da Olaf Scholz'a döner fiyatı tepkisi! "Putin ile konuşun 4 euro olsun" | Video

Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle hayat pahalılığı artışının en çok fazla hissedildiği ülkelerden biri olan Almanya'da döner fiyatı nedeniyle Başbakan Olaf Scholz'a tepki gösteren bir vatandaş "Döner 8 euro. Ben 4 euro ödemek istiyorum. Putin'e söyle 4 euro olsun" sözlerine yer verdi. O anlar sosyal medyada viral oldu.