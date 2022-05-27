Aracın bagajına kilitledi, içeri gaz bombası attı! Brezilya'da polis, şüpheliyi böyle öldürdü | Video

Brezilya’da polis kuvvetlerinin gerçekleştirdiği gözaltına alma vakası, korkunç bir sonla bitti. Gözaltına almaya çalıştıkları şüpheli Genivaldo de Jesus Santos’un kendilerine direnmeleri üzerine zorla aracın bagajına kapatan polisler, bu esnada bagaja aktif haldeki gaz bombası da koydu. Bagajdan sarkan ayaklarının çırpındığı anların kameraya yansıdığı olayda Santos feci bir biçimde boğularak hayatını kaybetti.