Aracın bagajına kilitledi, içeri gaz bombası attı! Brezilya'da polis, şüpheliyi böyle öldürdü | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:39
04:27
Lavrov: "Batı Rusya'ya topyekun savaş ilan etti" | Video 27.05.2022 | 13:25
00:10
Ukrayna'nın Mariupol kentinde 70 sivilin cesedine ulaşıldı | Video 27.05.2022 | 13:12
00:19
Hindistan'da otobüs kazası: 16 yaralı | Video 27.05.2022 | 11:40
02:42
ABD’deki okul katliamında yeni görüntüler! Polise tepki yağdı | Video 27.05.2022 | 09:41
08:44
Almanya Başbakanı Scholz: “Putin bu savaşı kazanmamalı” | Video 26.05.2022 | 15:03
01:10
02:18
İran'da çöken binada ölü sayısı 18'e yükseldi | Video 26.05.2022 | 13:17
00:16
Filipinler’de otobüste EYP patladı: 2 yaralı | Video 26.05.2022 | 13:17
01:44
BBC News'te skandal hata! Ekranda "Manchester United çöptür" yazısı belirdi 26.05.2022 | 10:08
04:45
ABD Başkanı Biden silahlı saldırı sonrası Texas'a gidecek | Video 26.05.2022 | 08:55
03:03
03:12
Pakistan sokakları karıştı | Video 25.05.2022 | 14:54
02:04
01:27
Tuvalete giden ilkokul öğrencisi pumayla göz göze geldi | Video 25.05.2022 | 10:34
09:24
ABD’de dehşet! İlkokula silahlı saldırı: 15 ölü! İşte ilk görüntüler | Video 25.05.2022 | 08:59
01:16
Brezilya’da uyuşturucu çetesine operasyon: 21 ölü | Video 25.05.2022 | 08:42
00:53
Irak'ta radyo istasyonuna roketli saldırı | Video 25.05.2022 | 08:42
01:01
Pakistan'da otobüs kazası: 8 ölü, 20 yaralı | Video 24.05.2022 | 13:02
01:36
Kuveyt’te kum fırtınası gökyüzünü turuncuya boyadı | Video 24.05.2022 | 13:02
Brezilya’da polis kuvvetlerinin gerçekleştirdiği gözaltına alma vakası, korkunç bir sonla bitti. Gözaltına almaya çalıştıkları şüpheli Genivaldo de Jesus Santos’un kendilerine direnmeleri üzerine zorla aracın bagajına kapatan polisler, bu esnada bagaja aktif haldeki gaz bombası da koydu. Bagajdan sarkan ayaklarının çırpındığı anların kameraya yansıdığı olayda Santos feci bir biçimde boğularak hayatını kaybetti.