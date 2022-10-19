Video Dünya Atina’dan yeni provokasyon! Yunan F-16'lar neden alçak uçtu? | Video
Atina’dan yeni provokasyon! Yunan F-16'lar neden alçak uçtu? | Video

Atina’dan yeni provokasyon! Yunan F-16'lar neden alçak uçtu? | Video

19.10.2022 | 12:10

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Atina’dan yeni provokasyon! Yunan F-16 'lar İskeçe'de türk köyleri üzerinde alçak uçuş yaptı. Peki Yunan uçakları neden alçak uçtu? A Haber muhabiri İlhan Tahsin detayları canlı yayında anlattı..

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