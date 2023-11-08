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Azerbaycan 8 Kasım Zafer Günü’nü kutluyor | Video

Azerbaycan 8 Kasım Zafer Günü’nü kutluyor | Video

08.11.2023 | 12:22

Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de 8 Kasım Zafer Günü kutlamalarında askeri bando eşliğinde geçit töreni düzenlendi.

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Azerbaycan, 8 Kasım 2020'de İkinci Karabağ Savaşı'nda kazandığı Şuşa'nın işgalden kurtuluşunu ve Zafer Günü'nü kutluyor. Azerbaycan'ın İkinci Karabağ Savaşı'nda 44 günün ardından Ermenistan'a karşı galip gelmesinin üzerinden 3 yıl geçerken, kutlamalar çerçevesinde başkent Bakü'nün dört noktasında askeri bando eşliğinde geçit töreni düzenlendi. Haydar Aliyev Sarayı, Şehitler Hiyabanı, Musabeyov Parkı ve Semed Vurgun Caddesi çevresinde eş zamanlı başlayan geçit törenlerine askeri bando marşlarla eşlik ederken, Haydar Aliyev'in adını taşıyan Azerbaycan Yüksek Askeri Okulu öğrencileri güzergah boyunca yürüyerek sloganlar attı. Vatandaşlar geçidi büyük ilgiyle izledi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, daha önce 10 Kasım olarak belirlenen Zafer Günü'nün tarihini Mustafa Kemal Atatürk'ün vefat gününe denk geldiği için değiştirmişti. Aliyev'in kararıyla Zafer Günü, Şuşa'nın kurtuluş günü olan 8 Kasım'a çekilmişti.

İKİNCİ KARABAĞ SAVAŞI
Azerbaycan ordusu, 27 Eylül 2020'de Karabağ'ın Ermenistan işgalinden kurtarılması için karşı saldırıya geçmiş, Azerbaycan ordusunun 44 gün süren ve 10 Kasım'da sona eren operasyonlarında 5 kent merkezi, 4 kasaba ve 286 köy Ermeni işgalinden kurtarılmıştı. Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki savaş Ermenistan'ın yenilgiyi kabul etmesinin ardından sona ererken, Ermenistan işgal altındaki Ağdam, Laçın ve Kelbecer illerini de boşaltacağını taahhüt eden anlaşmaya 10 Kasım'da imza atmıştı.

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