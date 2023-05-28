Başkan Erdoğan'ın seçim başarısı Brüksel'de kutlandı | Video

Belçika'nın başkenti Brüksel'de yaşayan Türkler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın resmi olmayan sonuçlara göre Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turunda seçim başarısı dolayısıyla kutlama yapmaya başladı.