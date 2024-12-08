Beşar Esad rejimi devrildi, Suriye'de kutlamalar başladı | Video

Suriye'de muhalif grupların, Esad rejimine karşı 27 Kasım'da başlattığı operasyonlarda kuzeyden ve güneyden ilerleyişinde tarihi noktaya gelindi. Suriye'de güney ve kuzeydeki muhalif grupların ilerleyişi hızlandı. Şam'ın güneyindeki mahallelere girildi. Muhalifler, Humus kent merkezini de tamamen ele geçirdi.