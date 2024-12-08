Video Dünya Beşar Esad rejimi devrildi, Suriye'de kutlamalar başladı | Video
Beşar Esad rejimi devrildi, Suriye'de kutlamalar başladı | Video

Beşar Esad rejimi devrildi, Suriye'de kutlamalar başladı | Video

08.12.2024 | 10:33

Suriye'de muhalif grupların, Esad rejimine karşı 27 Kasım'da başlattığı operasyonlarda kuzeyden ve güneyden ilerleyişinde tarihi noktaya gelindi. Suriye'de güney ve kuzeydeki muhalif grupların ilerleyişi hızlandı. Şam'ın güneyindeki mahallelere girildi. Muhalifler, Humus kent merkezini de tamamen ele geçirdi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Beşar Esad rejimi devrildi, Suriye’de kutlamalar başladı | Video 13:57
Beşar Esad rejimi devrildi, Suriye'de kutlamalar başladı | Video 08.12.2024 | 10:33
Esad nerede? Esad Tahran’a mı kaçtı? Tahran’dan canlı yayınla son dakika... 03:01
Esad nerede? Esad Tahran'a mı kaçtı? Tahran'dan canlı yayınla son dakika... 07.12.2024 | 10:51
Rejim karşıtı güçler adım adım ilerliyor! Muhaliflerden ’Hama’ kutlaması 05:07
Rejim karşıtı güçler adım adım ilerliyor! Muhaliflerden 'Hama' kutlaması 06.12.2024 | 18:35
HTŞ lideri ilk kez konuştu! Suriye’deki kilit isim Ebu Muhammed el Golani’den flaş açıklamalar: Bu rejim öldü! | Video 01:40
HTŞ lideri ilk kez konuştu! Suriye’deki kilit isim Ebu Muhammed el Golani'den flaş açıklamalar: "Bu rejim öldü!" | Video 06.12.2024 | 13:28
Fransa’da güvenoyu alamayan hükümet düştü | Video 00:39
Fransa'da güvenoyu alamayan hükümet düştü | Video 05.12.2024 | 08:39
İşte PKK/YPG’nin Halep’teki 40 kilometrelik terör tüneli | Video 17:11
İşte PKK/YPG'nin Halep'teki 40 kilometrelik terör tüneli | Video 04.12.2024 | 16:27
Bakan Fidan, Ukraynalı mevkidaşı Sybiha ile görüştü | Video 00:10
Bakan Fidan, Ukraynalı mevkidaşı Sybiha ile görüştü | Video 04.12.2024 | 15:08
Dev kaya aracın üzerine düştü: 2 ölü, 1 yaralı! Korku dolu anlar kamerada | Video 00:25
Dev kaya aracın üzerine düştü: 2 ölü, 1 yaralı! Korku dolu anlar kamerada | Video 04.12.2024 | 14:45
Muhaliflerin Hama’da ilerlemesi drone kamerasında | Video 04:59
Muhaliflerin Hama'da ilerlemesi drone kamerasında | Video 04.12.2024 | 13:22
Rejimin izlerinin silindiği Halep’te tarihi kalede zafer kutlaması | Video 03:12
Rejimin izlerinin silindiği Halep'te tarihi kalede zafer kutlaması | Video 04.12.2024 | 12:33
Suriye’de neler oluyor, sıcak bölgede son durum ne? A Haber ekibi Halep sokaklarında... | Video 12:04
Suriye'de neler oluyor, sıcak bölgede son durum ne? A Haber ekibi Halep sokaklarında... | Video 04.12.2024 | 10:42
Tel Rıfat’ta terör örgütü PKK/YPG’nin kullandığı kilometrelerce uzunluğunda tüneller görüntülendi | Video 05:21
Tel Rıfat'ta terör örgütü PKK/YPG'nin kullandığı kilometrelerce uzunluğunda tüneller görüntülendi | Video 04.12.2024 | 08:39
SMO, Esad rejiminden ele geçirdiği tankları karargahına sevk ediyor | Video 01:03
SMO, Esad rejiminden ele geçirdiği tankları karargahına sevk ediyor | Video 04.12.2024 | 08:39
Güney Kore Devlet Başkanı Yoon: Sıkıyönetim kararı kaldırılacak | Video 00:34
Güney Kore Devlet Başkanı Yoon: “Sıkıyönetim kararı kaldırılacak” | Video 04.12.2024 | 08:38
Emevi Camii’nden özel görüntüler | Video 10:30
Emevi Camii'nden özel görüntüler | Video 03.12.2024 | 14:13
Gürcistan’da göstericiler yine polisle çatıştı: 34 gözaltı | Video 05:01
Gürcistan'da göstericiler yine polisle çatıştı: 34 gözaltı | Video 03.12.2024 | 12:54
İşte PKK/YPG’den temizlenen üsten görüntüler | Video 04:40
İşte PKK/YPG'den temizlenen üsten görüntüler | Video 03.12.2024 | 11:39
Suriye’de sıradaki hedef neresi? A Haber sıcak bölgede | Video 08:23
Suriye’de sıradaki hedef neresi? A Haber sıcak bölgede | Video 03.12.2024 | 10:38
Gazze’de can kaybı 44 bin 466’ya yükseldi | Video 02:03
Gazze'de can kaybı 44 bin 466'ya yükseldi | Video 02.12.2024 | 15:13
Suriye Milli Ordusu, Tel Rıfat’ta | Video 03:39
Suriye Milli Ordusu, Tel Rıfat'ta | Video 02.12.2024 | 14:17

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA