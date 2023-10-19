Biden, İsrail sorusundan kaçtı | Video
İsrail ziyareti dönüşü uçakta basın mensuplarına açıklamada bulunan ABD Başkanı Joe Biden, "Sizce İsrail savaş hukukuna göre mi hareket ediyor?" sorusunu cevapsız bırakmayı tercih etti. Biden, soruya yanıt vermek yerine "Sizinle konuşmak güzeldi." diyerek basın mensuplarıyla görüşmeyi sonlandırdı.
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