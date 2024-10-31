BM Genel Kurulu, ABD’nin Küba’ya ambargoyu kaldırmasını talep eden tasarıyı kabul etti | Video 31.10.2024 | 08:56 Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu, ABD’nin Küba’ya uyguladığı ekonomik, ticari ve finansal ambargoya son vermesini talep eden karar tasarısını kabul etti. VİDEO DEVAM EDİYOR

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda, ABD'nin Küba'ya uyguladığı ekonomik, ticari ve finansal ambargoya son vermesini talep eden karar tasarısı oylandı. Oylamada, 187 ülke tasarının lehine oy kullanırken, tasarıya sadece ABD ve İsrail karşı çıktı. Oylamada Moldova ise çekimser kaldı.

BM ŞU ANA KADAR BENZER 32 TASARIYI KABUL ETTİ

BM Genel Kurulu, 1992 yılından bu yana aynı konuya ilişkin olarak her yıl benzer karar tasarıları kabul ederken, son karar tasarısıyla birlikte 32'nci defa ABD'nin Küba'ya uyguladığı ambargoya son vermesini talep edilmiş oldu.

BM Genel Kurulu tarafından kabul edilen tasarı, devletleri ticaret ve hareket özgürlüğünü savunan Birleşmiş Milletler Şartı ve uluslararası hukuk kapsamındaki yükümlülükleri doğrultusunda zorlayıcı ve baskıcı tedbirler uygulamaktan kaçınmaya davet etti.

Tasarının kabulü, Küba Dışişleri Bakanlığı tarafından memnuniyetle karşılandı. Bakanlık tarafından sosyal medyada yapılan paylaşımda, "Dünya, Küba'ya ambargoya son diyor" ifadeleri kullanıldı.

Küba'nın BM delegasyonu, 60 yıldan fazla süredir devam eden ambargonun ada ülkesine karşı büyük bir baskı politikası olduğunu savundu. Delegasyon, ambargonun insanlığa karşı suç, bir soykırım eylemi ve 11 milyonu aşkın Kübalının insan haklarının sistematik bir şekilde ihlal edilmesi olduğunu ifade etti. Küba tarafından sunulan bir raporda, ambargonun Küba'ya aylık yaklaşık maliyetinin 421 milyon doları, günlük maliyetinin ise 13,8 milyon doları aştığına dikkat çekildi.

BİDEN, 1 YIL DAHA UZATTI

ABD'de hem Demokrat hem de Cumhuriyetçi hükümetler tarafından devam ettirilen Küba'ya ambargo politikası, son olarak 13 Eylül'de alınan kararla ABD Başkanı Joe Biden yönetimi tarafından bir yıl daha uzatılmıştı. Beyaz Saray, Küba'ya yönelik ambargonun bir yıl daha sürdürülmesinin, ABD'nin ulusal çıkarlarına olduğunu ifade eden resmi bir bildiri yayınlamıştı.

AMBARGO 1960'DAN BU YANA DEVAM EDİYOR

1960 yılı ekim ayında Küba'nın ABD şirketlerini kamulaştırmasına yanıt olarak kısmen uygulanan ve 1962 yılı şubat ayında tam ambargoya dönüştürülen uygulama, o zamandan bu yana 13 ABD yönetimi tarafından her yıl yenilenerek rutin bir şekilde uzatıldı. 2000 yılında Küba'ya gıda ve insani yardım malzemesi gönderilmesine izin verecek şekilde hafifletilen ambargo, ABD şirketlerinin Küba ile ticaretini büyük ölçüde engellemeye devam ediyor.