Video Dünya BM Genel Kurulu, ABD’nin Küba’ya ambargoyu kaldırmasını talep eden tasarıyı kabul etti | Video
BM Genel Kurulu, ABD’nin Küba’ya ambargoyu kaldırmasını talep eden tasarıyı kabul etti | Video

BM Genel Kurulu, ABD’nin Küba’ya ambargoyu kaldırmasını talep eden tasarıyı kabul etti | Video

31.10.2024 | 08:56

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu, ABD’nin Küba’ya uyguladığı ekonomik, ticari ve finansal ambargoya son vermesini talep eden karar tasarısını kabul etti.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda, ABD'nin Küba'ya uyguladığı ekonomik, ticari ve finansal ambargoya son vermesini talep eden karar tasarısı oylandı. Oylamada, 187 ülke tasarının lehine oy kullanırken, tasarıya sadece ABD ve İsrail karşı çıktı. Oylamada Moldova ise çekimser kaldı.

BM ŞU ANA KADAR BENZER 32 TASARIYI KABUL ETTİ
BM Genel Kurulu, 1992 yılından bu yana aynı konuya ilişkin olarak her yıl benzer karar tasarıları kabul ederken, son karar tasarısıyla birlikte 32'nci defa ABD'nin Küba'ya uyguladığı ambargoya son vermesini talep edilmiş oldu.

BM Genel Kurulu tarafından kabul edilen tasarı, devletleri ticaret ve hareket özgürlüğünü savunan Birleşmiş Milletler Şartı ve uluslararası hukuk kapsamındaki yükümlülükleri doğrultusunda zorlayıcı ve baskıcı tedbirler uygulamaktan kaçınmaya davet etti.

Tasarının kabulü, Küba Dışişleri Bakanlığı tarafından memnuniyetle karşılandı. Bakanlık tarafından sosyal medyada yapılan paylaşımda, "Dünya, Küba'ya ambargoya son diyor" ifadeleri kullanıldı.

Küba'nın BM delegasyonu, 60 yıldan fazla süredir devam eden ambargonun ada ülkesine karşı büyük bir baskı politikası olduğunu savundu. Delegasyon, ambargonun insanlığa karşı suç, bir soykırım eylemi ve 11 milyonu aşkın Kübalının insan haklarının sistematik bir şekilde ihlal edilmesi olduğunu ifade etti. Küba tarafından sunulan bir raporda, ambargonun Küba'ya aylık yaklaşık maliyetinin 421 milyon doları, günlük maliyetinin ise 13,8 milyon doları aştığına dikkat çekildi.

BİDEN, 1 YIL DAHA UZATTI
ABD'de hem Demokrat hem de Cumhuriyetçi hükümetler tarafından devam ettirilen Küba'ya ambargo politikası, son olarak 13 Eylül'de alınan kararla ABD Başkanı Joe Biden yönetimi tarafından bir yıl daha uzatılmıştı. Beyaz Saray, Küba'ya yönelik ambargonun bir yıl daha sürdürülmesinin, ABD'nin ulusal çıkarlarına olduğunu ifade eden resmi bir bildiri yayınlamıştı.

AMBARGO 1960'DAN BU YANA DEVAM EDİYOR
1960 yılı ekim ayında Küba'nın ABD şirketlerini kamulaştırmasına yanıt olarak kısmen uygulanan ve 1962 yılı şubat ayında tam ambargoya dönüştürülen uygulama, o zamandan bu yana 13 ABD yönetimi tarafından her yıl yenilenerek rutin bir şekilde uzatıldı. 2000 yılında Küba'ya gıda ve insani yardım malzemesi gönderilmesine izin verecek şekilde hafifletilen ambargo, ABD şirketlerinin Küba ile ticaretini büyük ölçüde engellemeye devam ediyor.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

BM Genel Kurulu, ABD’nin Küba’ya ambargoyu kaldırmasını talep eden tasarıyı kabul etti | Video 01:25
BM Genel Kurulu, ABD’nin Küba’ya ambargoyu kaldırmasını talep eden tasarıyı kabul etti | Video 31.10.2024 | 08:56
Hizbullah lideri Naim Kasım ilk kez konuştu | Video 04:51
Hizbullah lideri Naim Kasım ilk kez konuştu | Video 30.10.2024 | 16:30
Arjantin’de 10 katlı otel çöktü! 1 kişi öldü, çok sayıda kişi mahsur kaldı | Video 00:30
Arjantin'de 10 katlı otel çöktü! 1 kişi öldü, çok sayıda kişi mahsur kaldı | Video 30.10.2024 | 16:20
Rusya’dan gözdağı: Nükleer tatbikat başladı! 00:55
Rusya’dan gözdağı: Nükleer tatbikat başladı! 30.10.2024 | 16:03
İngiltere’de nükleer denizaltı tersanesinde yangın | Video 01:49
İngiltere’de nükleer denizaltı tersanesinde yangın | Video 30.10.2024 | 15:31
İspanya’yı vuran selde 62 kişi hayatını kaybetti | Video 14:00
İspanya’yı vuran selde 62 kişi hayatını kaybetti | Video 30.10.2024 | 13:58
BM: Sudan’da yaklaşık 14 milyon sivil yerinden edildi | Video 01:17
BM: “Sudan’da yaklaşık 14 milyon sivil yerinden edildi” | Video 30.10.2024 | 12:36
Çin’in 14. mürettebatlı uzay görevi Shenzhou-19 resmen başladı | Video 09:32
Çin’in 14. mürettebatlı uzay görevi “Shenzhou-19” resmen başladı | Video 30.10.2024 | 08:43
İspanya’yı fırtına ve sel vurdu: 4 kayıp | Video 11:36
İspanya’yı fırtına ve sel vurdu: 4 kayıp | Video 30.10.2024 | 08:43
Rusya’dan nükleer tatbikat | Video 03:15
Rusya’dan nükleer tatbikat | Video 30.10.2024 | 08:43
İsrail Lübnan’ın güneyini vurdu: 5 ölü, 33 yaralı | Video 01:06
İsrail Lübnan’ın güneyini vurdu: 5 ölü, 33 yaralı | Video 30.10.2024 | 08:43
’TUSAŞ saldırısının arkasında CIA var’ 01:58
'TUSAŞ saldırısının arkasında CIA var' 28.10.2024 | 11:21
Hindistan’ı vuran Dana Tropik Fırtınası’nda bilanço ağırlaştı: 4 ölü | Video 01:28
Hindistan’ı vuran Dana Tropik Fırtınası’nda bilanço ağırlaştı: 4 ölü | Video 27.10.2024 | 15:03
İsrail’de kamyon, askeri üs yakınlarındaki otobüs durağına daldı | Video 00:43
İsrail'de kamyon, askeri üs yakınlarındaki otobüs durağına daldı | Video 27.10.2024 | 13:10
Mossad karargahı yakınında bombalı saldırı | Video 14:14
Mossad karargahı yakınında bombalı saldırı | Video 27.10.2024 | 12:43
İsrail Ordusu: İran’a saldırı sonrası uçaklarımız güvenle döndü 03:42
İsrail Ordusu: İran'a saldırı sonrası uçaklarımız güvenle döndü 26.10.2024 | 10:51
SON DAKİKA | İsrail’den İran’a misilleme saldırısı! İsrail’den açıklama 03:45
SON DAKİKA | İsrail'den İran'a misilleme saldırısı! İsrail'den açıklama 26.10.2024 | 08:51
İran’ın Başkenti Tahran ve Kerec kentinde patlama sesleri duyuldu 00:14
İran’ın Başkenti Tahran ve Kerec kentinde patlama sesleri duyuldu 26.10.2024 | 08:42
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan BRICS Zirvesi dönüşü açıklama 25:39
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BRICS Zirvesi dönüşü açıklama 25.10.2024 | 11:29
Putin: Türkiye’nin müzakere teklifini biz kabul ettik Ukrayna reddetti 02:47
Putin: "Türkiye'nin müzakere teklifini biz kabul ettik Ukrayna reddetti” 25.10.2024 | 08:38

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA