Bolivya'da otobüs yoldan çıkarak devrildi: 13 ölü | Video
Bolivya'nın Potosi bölgesinde yolcu otobüsünün kayaya çarptıktan sonra yoldan çıkarak devrilmesi sonucu 13 kişi hayatını kaybederken, 20 kişi yaralandı.
Bolivya trafik polisine göre, ülkede 2025 yılında meydana gelen trafik kazalarında en az 127 kişi öldü, 200'den fazla kişi de yaralandı. Transit Operasyon Birimi, geçtiğimiz yıl bin 480'den fazla ölümle sonuçlanan 15 binden fazla kazanın belgelendiğini bildirdi.
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