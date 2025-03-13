Bolivya'da otobüs yoldan çıkarak devrildi: 13 ölü | Video 13.03.2025 | 11:16 Bolivya'nın Potosi bölgesinde yolcu otobüsünün kayaya çarptıktan sonra yoldan çıkarak devrilmesi sonucu 13 kişi hayatını kaybederken, 20 kişi yaralandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Güney Amerika ülkesi Bolivya'da sıkça görülen otobüs kazalarına bir yenisi daha eklendi. Potosi bölgesinde yolcu otobüsünün kayaya çarptıktan sonra yoldan çıkarak devrilmesi sonucu 13 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı.Bolivya trafik polisine göre, ülkede 2025 yılında meydana gelen trafik kazalarında en az 127 kişi öldü, 200'den fazla kişi de yaralandı. Transit Operasyon Birimi, geçtiğimiz yıl bin 480'den fazla ölümle sonuçlanan 15 binden fazla kazanın belgelendiğini bildirdi.