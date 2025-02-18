Video Dünya Bolivya’da yolcu otobüsü uçurumdan yuvarlandı: 31 ölü | Video
Bolivya’da yolcu otobüsü uçurumdan yuvarlandı: 31 ölü | Video

Bolivya’da yolcu otobüsü uçurumdan yuvarlandı: 31 ölü | Video

18.02.2025 | 10:51

Bolivya’da yolcu otobüsünün uçurumdan yuvarlanması sonucu 31 kişi hayatını kaybetti.

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Bolivya'da yolcu otobüsü faciası yaşandı. Polis tarafından yapılan açıklamada, bir yolcu otobüsünün ülkenin güneybatısındaki Yocalla kasabasında 800 metrelik uçuruma yuvarlandığı belirtildi. Kazada 31 kişinin hayatını kaybettiği, 4'ü çocuk en az 14 kişinin hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

Polis, kazanın meydana geldiği dağlık yolda çok sayıda viraj olduğunu, otobüsün hızlı seyretmesinin ve şoförün kontrolü kaybetmesinin kazaya yol açmış olabileceğini ifade etti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bolivya'da resmi verilere göre her yıl ortalama bin 400 kişi trafik kazalarında hayatını kaybediyor.

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