Bolivya’da yolcu otobüsü uçurumdan yuvarlandı: 31 ölü | Video
Bolivya’da yolcu otobüsünün uçurumdan yuvarlanması sonucu 31 kişi hayatını kaybetti.
Polis, kazanın meydana geldiği dağlık yolda çok sayıda viraj olduğunu, otobüsün hızlı seyretmesinin ve şoförün kontrolü kaybetmesinin kazaya yol açmış olabileceğini ifade etti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Bolivya'da resmi verilere göre her yıl ortalama bin 400 kişi trafik kazalarında hayatını kaybediyor.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:48
Bolivya’da yolcu otobüsü uçurumdan yuvarlandı: 31 ölü | Video 18.02.2025 | 10:51
02:11
Kanada’ya iniş yapan yolcu uçağı ters döndü: 8 yaralı | Video 18.02.2025 | 08:39
00:44
02:15
ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Suudi Arabistan’da | Video 17.02.2025 | 15:10
02:58
ABD’de çok sayıda eyaleti fırtına vurdu: 9 ölü | Video 17.02.2025 | 08:39
09:00
01:37
Tunus’ta ABD Büyükelçiliği önünde "Gazze" protestosu | Video 16.02.2025 | 08:41
08:02
Hamas, 3 İsrailli esiri Kızılhaç'a teslim ederek serbest bıraktı | Video 16.02.2025 | 08:41
08:58
İsrail'in serbest bıraktığı 333 Filistinli Gazze'de | Video 16.02.2025 | 08:40
14:16
01:24
Pakistan'da bombalı saldırı: 11 ölü, 6 yaralı | Video 14.02.2025 | 14:04
00:46
01:32
Babası o anları kayda aldı: Balina genç adamı önce yuttu sonra… | Video 14.02.2025 | 12:19
01:35
Güney Kore'de otel inşaatında yangın! 6 ölü, 25 yaralı | Video 14.02.2025 | 11:55
01:23
Rusya Çernobil Nükleer Santrali'ni vurdu! | Video 14.02.2025 | 11:20
00:27
Almanya'da bir araç protestocuların arasına daldı: 20 yaralı | Video 13.02.2025 | 14:24
01:02
Münih'te araç kalabalığın arasına daldı! Çok sayıda yaralı var | Video 13.02.2025 | 13:15
00:14
ABD’de askeri uçak San Diego Körfezi'ne düştü | Video 13.02.2025 | 12:35
00:29
Tayvan’da alışveriş merkezinde patlama: 5 ölü, 7 yaralı | Video 13.02.2025 | 10:45