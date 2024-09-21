Brezilya'da halk bir bebeği istismar eden şüpheliyi diri diri yaktı
Brezilya'da polis karakolunu basan halk, bir bebeği istismar eden şüpheliyi diri diri yaktı.
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