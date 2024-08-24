Video Dünya Brezilya'da orman yangınları: 2 ölü | Video
Brezilya'da orman yangınları: 2 ölü | Video

Brezilya'da orman yangınları: 2 ölü | Video

24.08.2024 | 13:45

Brezilya'nın Sao Paulo eyaletinde yayılan orman yangınları nedeniyle 30 şehirde yüksek alarm durumuna geçildi, alevlere müdahale eden 2 kişi hayatını kaybetti.

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Güney Amerika ülkesi Brezilya'nın Sao Paulo eyaletinde orman yangınlarıyla mücadele ediliyor. Eyalet Valisi Tarcisio de Freitas yaptığı açıklamada, "Şu anda büyük yangınlar nedeniyle 30 şehrimiz yüksek alarmda. Durumu kontrol altına almak ve güvenliği sağlamak için çalışıyoruz" ifadelerini kullandı. Urupes'te yangına müdahale eden 2 kişi hayatını kaybetti. Eyalet hükümeti, 15 karayolunu kısmen veya tamamen kapatan yangınlarla mücadele için acil durum komitesi kurdu.

Alevlerin ulaşmadığı ve eyaletin aynı ismi taşıyan başkenti Sao Paulo'da ise gökyüzünü yoğun duman kapladı. Eyalet genelinde son günlerde kuru ve sıcak hava etkili olduğu belirtildi.

Brezilya'da orman yangınları genellikle Ağustos ve Eylül aylarında zirveye ulaşıyor.
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