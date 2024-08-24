Brezilya'da orman yangınları: 2 ölü | Video
Brezilya'nın Sao Paulo eyaletinde yayılan orman yangınları nedeniyle 30 şehirde yüksek alarm durumuna geçildi, alevlere müdahale eden 2 kişi hayatını kaybetti.
Alevlerin ulaşmadığı ve eyaletin aynı ismi taşıyan başkenti Sao Paulo'da ise gökyüzünü yoğun duman kapladı. Eyalet genelinde son günlerde kuru ve sıcak hava etkili olduğu belirtildi.
Brezilya'da orman yangınları genellikle Ağustos ve Eylül aylarında zirveye ulaşıyor.
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