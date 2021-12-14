Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:32
Brezilyalı politikacılar kafes dövüşü yaptı | Video 14.12.2021 | 09:17
00:38
01:05
Bu köprüden geçmek cesaret ister! 13.12.2021 | 09:09
02:16
Tahran’da hava kirliliği nedeniyle okullar tatil edildi | Video 12.12.2021 | 16:19
02:16
Tahran’da hava kirliliği nedeniyle okullar tatil edildi | Video 12.12.2021 | 15:45
03:57
ABD’nin Kentucky eyaletindeki hortum felaketinde en az 70 kişi öldü | Video 12.12.2021 | 14:48
06:24
İtalya’da doğal gaz patlaması: 2 ölü | Video 12.12.2021 | 11:15
03:27
Avusturya’da Covid-19 kısıtlamalarına karşı protestolar devam ediyor | Video 12.12.2021 | 08:39
01:01
01:01
ABD'de hortum ve kasırga felaketi: En az 50 ölü! 11.12.2021 | 13:32
00:30
05:20
Babalık davası nedeniyle ünlü tekstilcinin mezarı açılacak | Video 10.12.2021 | 13:17
00:22
Rus savaş uçaklarından Fransız savaş uçaklarına yakın takip | Video 10.12.2021 | 13:17
00:37
Meksika’da göçmenleri taşıyan kamyon kaza yaptı: 54 ölü, 115 yaralı! | Video 10.12.2021 | 10:00
00:53
02:38
04:22
Lyon’da ışık festivali hayran bıraktı | Video 09.12.2021 | 16:18
00:27
Almanya'da cami otoparkında araç kundaklandı | Video 09.12.2021 | 14:59
01:50
Rusya'da dondurma fabrikasında yangın | Video 09.12.2021 | 12:45
01:22
İspanya'nın kuzeyi kar yağışına teslim | Video 09.12.2021 | 13:36
Brezilya'nın Amazonas eyaletindeki Borba şehrinin belediye başkanı 39 yaşındaki Simao Peixoto, Mirico olarak da bilinen 45 yaşındaki eski meclis üyesi Erineu Alvas Da Silva ile olan anlaşmazlığını çözmek için pazar günü ringe çıktı. Peixoto'nun ekibi tarafından canlı yayınlanan 13 dakikalık dövüşün görüntüleri, binlerce kişi tarafından izlendi.