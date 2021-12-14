Brezilyalı politikacılar kafes dövüşü yaptı | Video

Brezilya'nın Amazonas eyaletindeki Borba şehrinin belediye başkanı 39 yaşındaki Simao Peixoto, Mirico olarak da bilinen 45 yaşındaki eski meclis üyesi Erineu Alvas Da Silva ile olan anlaşmazlığını çözmek için pazar günü ringe çıktı. Peixoto'nun ekibi tarafından canlı yayınlanan 13 dakikalık dövüşün görüntüleri, binlerce kişi tarafından izlendi.