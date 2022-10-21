Video Dünya Çad’daki protestolarda 50 kişi öldü, 300 kişi yaralandı | Video
Çad’daki protestolarda 50 kişi öldü, 300 kişi yaralandı | Video

Çad’daki protestolarda 50 kişi öldü, 300 kişi yaralandı | Video

21.10.2022 | 08:35

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Sorguda itiraf etti! İnternetten tanıştığı kişiyi pişirip yemiş | Video 01:33
Sorguda itiraf etti! İnternetten tanıştığı kişiyi pişirip yemiş | Video 21.10.2022 | 09:24
İran’da genç kadınlar tepkilerini sarılarak gösterdi | Video 02:32
İran’da genç kadınlar tepkilerini sarılarak gösterdi | Video 21.10.2022 | 08:35
Çad’daki protestolarda 50 kişi öldü, 300 kişi yaralandı | Video 00:33
Çad’daki protestolarda 50 kişi öldü, 300 kişi yaralandı | Video 21.10.2022 | 08:35
ABD’de 60 araç birbirine girdi: 1 ölü! | Video 01:00
ABD'de 60 araç birbirine girdi: 1 ölü! | Video 20.10.2022 | 10:32
Endonezya’da cami kubbesi önce yandı sonra çöktü | Video 01:13
Endonezya’da cami kubbesi önce yandı sonra çöktü | Video 20.10.2022 | 08:20
Meksika’da tırla çarpışan tren raydan çıktı: 4 yaralı | Video 01:21
Meksika’da tırla çarpışan tren raydan çıktı: 4 yaralı | Video 20.10.2022 | 01:23
’En çok nefret ettiğim ülke Türkiye’ diyen Yunan genç, ’Neden?’ sorusu karşısında suspus oldu! İşte o anlar.. | Video 00:47
'En çok nefret ettiğim ülke Türkiye' diyen Yunan genç, 'Neden?' sorusu karşısında suspus oldu! İşte o anlar.. | Video 19.10.2022 | 16:42
Atina’dan yeni provokasyon! Yunan F-16’lar neden alçak uçtu? | Video 04:36
Atina’dan yeni provokasyon! Yunan F-16'lar neden alçak uçtu? | Video 19.10.2022 | 12:10
Belçika’da havalimanındaki grev izdihama neden oldu: 5 yaralı | Video 01:40
Belçika’da havalimanındaki grev izdihama neden oldu: 5 yaralı | Video 19.10.2022 | 08:56
Hollanda’da hemzemin geçitte trenin çarptığı otobüs ikiye bölündü | Video 00:15
Hollanda'da hemzemin geçitte trenin çarptığı otobüs ikiye bölündü | Video 18.10.2022 | 13:27
Hollanda’nın hemzemin geçitte trenin çarptığı otobüs ikiye bölündü! O anlar kamerada | Video 00:15
Hollanda'nın hemzemin geçitte trenin çarptığı otobüs ikiye bölündü! O anlar kamerada | Video 18.10.2022 | 12:55
Hindistan’da helikopter düştü: 6 ölü | Video 00:35
Hindistan'da helikopter düştü: 6 ölü | Video 18.10.2022 | 11:28
Ukrayna-Rusya arasında 218 esir takas edildi | Video 00:08
Ukrayna-Rusya arasında 218 esir takas edildi | Video 18.10.2022 | 08:41
Zelenskiy: Düşman, kentlerimize saldırabilir ama bizi parçalayamayacak | Video 00:43
Zelenskiy: "Düşman, kentlerimize saldırabilir ama bizi parçalayamayacak" | Video 17.10.2022 | 12:36
Çekya’da ışık festivali renkli görüntüler. Refik Anadol’un eserine büyük ilgi | Video 02:03
Çekya’da ışık festivali renkli görüntüler. Refik Anadol’un eserine büyük ilgi | Video 17.10.2022 | 12:25
CNN sunucusu Nic Robertson SABAH TV’ye konuştu: Bu kış çok zor geçecek | Video 01:02
CNN sunucusu Nic Robertson SABAH TV’ye konuştu: "Bu kış çok zor geçecek" | Video 17.10.2022 | 11:14
Rusya, Kiev’i böyle vurdu | Video 01:47
Rusya, Kiev'i böyle vurdu | Video 17.10.2022 | 09:14
Son Dakika: Ukrayna’nın başkenti Kiev’de patlama sesleri duyuldu | Video 01:47
Son Dakika: Ukrayna'nın başkenti Kiev'de patlama sesleri duyuldu | Video 17.10.2022 | 08:51
Paris’te hayat pahalılığı eylemi! 140 bin kişi katıldı 02:13
Paris'te hayat pahalılığı eylemi! 140 bin kişi katıldı 16.10.2022 | 23:33
Rus saldırılarında zarar gören araçlar Çekya’da sergileniyor | Video 01:50
Rus saldırılarında zarar gören araçlar Çekya'da sergileniyor | Video 16.10.2022 | 11:02

Çad'da demokratik yönetime daha hızlı geçiş talebiyle başlayan protestolarda patlak veren şiddet olaylarında yaklaşık 50 kişinin hayatını kaybettiği, 300 kişinin yaralandığı bildirildi. Protestoların ardından Encemine, Moundou, Doba ve Koumra’da 18.00-06.00 saatlerinde süresiz olarak sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Orta Afrika ülkesi Çad'da yüzlerce kişinin, demokratik yönetime daha hızlı geçiş talebiyle sokağa inmesi sonrası şiddet olayları patlak verdi. Güvenlik güçlerinin sert müdahalesi sonucu 50 kişinin hayatını kaybettiği, 300 kişinin yaralandığı bildirildi.

Çad'ın geçiş hükümetinin Başbakanı Saleh Kebzabo düzenlediği basın toplantısında, hükümetin silahlı ayaklanma olarak nitelendirdiği olaylardaki can kayıplarını doğrulayarak, "Bugün yaşananlar, iktidarı zorla ele geçirmek için silahlı bir halk ayaklanmasıdır ve bu şiddetin sorumluları adalet karşısına çıkacaktır" dedi. Göstericilerin ateşli silahları olduğunu ve isyancı olarak kabul edildiklerini ifade eden Kebzabo, "Güvenlik güçleri sadece meşru müdafaa olarak karşılık verdi" dedi.

İnsan Hakları İzleme Örgütü Orta Afrika Direktörü Lewis Mudge ise, "Protestocuların yağma ve şiddete başvurup başvurmadığını ve güvenlik güçlerinin yasa dışı bir şekilde ülke genelinde ölümcül güç kullanıp kullanmadığını belirlemek için tarafsız bir soruşturmaya ihtiyaç olduğu açık" dedi. ABD ve Birleşmiş Milletler (BM), ülkedeki şiddet olaylarına ilişkin endişelerini dile getirerek, tüm tarafları itidalli olmaya çağırdı.

BİRÇOK KENTTE SÜRESİZ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI İLAN EDİLDİ
Protestolar nedeniyle OHAL ve Encemine, Moundou, Doba ve Koumra'da 18.00-06.00 saatlerinde süresiz olarak sokağa çıkma yasağı ilan edildi.
Hükümet ayrıca, sivil toplum örgütü "Wakit Tamma"nın faaliyetlerinin ülke çapında yasaklanmasına ve yedi farklı siyasi partinin ofislerinin önümüzdeki üç ay boyunca kapatılmasına karar verdi.

SİYASİ KRİZ
Eski Devlet Başkanı İdris Debi İtno'nun geçen yıl nisan ayında cephe hattında isyancılar tarafından öldürülmesinin ardından İtno'nun oğlu Muhammed İdris Debi Itno'nun geçici devlet başkanı olarak iktifarı ele geçirmişti. Seçimlere 18 aylık bir geçiş sonrası yapılacağı sözü veren İtno, 1 Ekim'de seçimlerin iki yıl erteleneceğini açıklamıştı. Muhalefet ve sivil toplum örgütleri ise, 18 aylık geçiş döneminin sona erdiği bugün protesto çağrısında bulunmuştu.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA