CANLI YAYIN | Batı Şeria'da çatışma anı kamerada
Gazze işgalinin sınırlarını her gün genişleten İsrail ordusu, günlerdir Batı Şeria'da büyük yıkıma imza atıyor. Batı Şeria'da halk yerinden edilirken çatışma anları anbean görüntülendi.
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