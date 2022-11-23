Video Dünya Çin’de iPhone fabrikasında protesto | Video
Çin’de iPhone fabrikasında protesto | Video

Çin’de iPhone fabrikasında protesto | Video

23.11.2022 | 14:56

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Çin’in Zhengzhou kentindeki Foxconn şirketinin iPhone fabrikasında çalışan işçiler, Covid-19 tedbirlerini protesto edip, polislerle çatıştı.

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Çin'in Zhengzhou kentinde dünyanın en büyük iPhone fabrikası olarak bilinen Foxconn'un fabrikasında protestolar patlak verdi. Dün gece başlayan ve sabaha kadar süren eylemde işçiler, sıkı Covid-19 tedbirlerinin yanı sıra söz verilen ikramiyelerin ödenme tarihinin ertelenmesi, ödemelerin yapılmaması ve yeterli yiyecek verilmemesini protesto etti. Covid-19 tedbirleri çerçevesinde yaklaşık 1 aydır kapalı devre çalışan ve giriş çıkışları sıkı şekilde denetlenen işçilerin öfkesi kameralara yansıdı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde işçilerin koruyucu tulum giyen polislerle çatıştığı ve salgınla mücadele için koyulan bariyerleri yıktıkları görüldü. "Eve dönmek istiyoruz" sloganları atan işçilerden bazılarının arbede esnasında yaralandığı, bazı işçilerin ise sağlık durumunun ciddi olduğu iddia edildi. Görüntülerde yere düşen bir işçinin koruyucu tulum giyen polisler tarafından tekmelendiği görüldü.

İŞÇİLER FABRİKADAN KAÇMIŞTI
Yaklaşık 200 binin üzerinde işçinin çalıştığı fabrikada Ekim ayında Covid-19 vakaları görüldüğü gerekçesiyle giriş ve çıkışlar yasaklanmış, valiz ve sırt çantalarıyla fabrikadan kaçan işçilerin görüntüleri gündem olmuştu. Karantina çerçevesinde Foxconn'un saatlik ücretleri yükseltme ve ikramiye vaadiyle binlerce işçiyi tesiste kalmaya ikna etmesi basına yansımıştı.

Foxconn'da artan Covid-19 vakaları nedeniyle "kısıtlı kapasite ile çalışma" uygulamasına geçilmesinin ardından üretimde yavaşlama yaşandığı ve bu nedenle iPhone 14 ve diğer ürünleri almak isteyenlerin beklemek zorunda kalacağı açıklanmıştı.

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