Video Dünya Çin'de madencileri taşıyan telesiyej aniden yön değiştirdi: 3 ölü | Video
Çin'de madencileri taşıyan telesiyej aniden yön değiştirdi: 3 ölü | Video

Çin'de madencileri taşıyan telesiyej aniden yön değiştirdi: 3 ölü | Video

17.06.2023 | 14:25

Çin’in Shanxi eyaletindeki bir madende işçileri taşıyan telesiyej sisteminin aniden ters yöne dönmesi sonucu meydana gelen kazada 3 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı. Maden ocağının faaliyetlerine ara verildi.

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Çin'in kuzeyindeki Shanxi eyaletine bağlı Luliang şehrinde China Coal Group'a ait bir kömür madeninde işçileri taşıyan telesiyej sistemi, arıza nedeniyle bir anda hızla ters yöne doğru çalışmaya başladı. İşçilerden bazıları yere düştü, bazıları telesiyejde savrulmaya devam etti. Feci kazada 3 işçi hayatını kaybederken, 1'i ağır olmak üzere çok sayıda işçi de yaralandı. 15 Haziran'da yaşanan feci kazanın ardından maden ocağının faaliyetlerine ara verildiği duyuruldu.

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