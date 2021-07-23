Video Dünya Çin'deki sel felaketinin bilançosu artıyor: Can kaybı 51'e yükseldi | Video

Çin'deki sel felaketinin bilançosu artıyor: Can kaybı 51'e yükseldi | Video

Çin'deki sel felaketinin bilançosu artıyor: Can kaybı 51'e yükseldi | Video
23.07.2021 | 15:01

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Çin'in Henan eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketi nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 51’e yükselirken, yaklaşık 400 bin kişinin güvenli bölgelere taşındığı bildirildi.

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Çin'in Henan eyaletinde aşırı yağışların yol açtığı selin bilançosu artıyor. Sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısının 51'e yükseldiği belirtilirken, devlet medyası bu sayının yalnızca eyaletin başkenti Zhengzhou'yu kapsadığını bildirdi. Zhengzhou'da yağışların şiddetini azalttığı, çamur ve enkaz yığınlarıyla kaplanan ev, iş yeri, cadde ve sokakların da temizlenmeye başlandığı aktarıldı. Kentte selin yol açtığı maddi kaybın ise yaklaşık 10 milyar doları bulduğu, yaklaşık 400 bin kişinin de güvenlik bölgelere taşındığı aktarıldı. Öte yandan, ölümlerden 12'si Zhengzhou'da sel suları altında kalan metro tünelinde yaşanmıştı.

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