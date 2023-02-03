Çin'in takip balonu ABD'de görüntülendi, Pentagon harekete geçti | Video
ABD semalarında dün gece ortaya çıkan balon kriz yarattı. Gözlem balonu olduğu ve Çin'e ait olduğu ifade edilen balon için Pentagon harekete geçti.
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