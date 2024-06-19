Video Dünya Donald Trump: "Biden’ın göçmen planını çöpe atacağım" | Video
Donald Trump:

Donald Trump: "Biden’ın göçmen planını çöpe atacağım" | Video

19.06.2024 | 09:02

ABD Başkanı Joe Biden’ın binlerce ABD vatandaşının belgesiz eşlerinin sınır dışı edilmesini önleyecek ve daimi ikamet statüsü edinme sürecini kolaylaştıracak planını eleştiren ABD başkan adayı Donald Trump, “Yeniden seçildiğimde, Joe Biden'ın yasadışı af planı yırtılacak ve göreve geri döndüğümüz ilk gün çöpe atılacak" dedi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

ABD'nin Cumhuriyetçi başkan adayı Donald Trump, ülkenin Wisconsin eyaletinde bulunan Racine şehrinde seçim mitingi gerçekleştirdi. Burada yaptığı konuşmada Joe Biden yönetiminin ekonomi ve göçmenlik politikalarını eleştiren Trump, artan enflasyon ve ev kredisi faiz oranlarına atıfla, "Artık kimse ev satın alamıyor. Amerikan rüyası öldü. Faiz oranları tavan yapmış durumda," dedi. Biden'ın binlerce ABD vatandaşının belgesiz eşlerinin sınır dışı edilmesini önleyecek ve daimi ikamet statüsü edinme sürecini kolaylaştıracak planına da değinen Trump, "Biden ihanetine devam edemeyecek. Yeniden seçildiğimde, Joe Biden'ın yasadışı af planı yırtılacak ve göreve geri döndüğümüz ilk gün çöpe atılacak" şeklinde konuştu. "Sahtekar Joe dünyaya yasadışı girişleri ödüllendirdiği mesajını veriyor. Olan bu" diyen Trump, "Kendinizi kandırmayın. En çok zarar görenler siyahi nüfus ve hispanik nüfus. Ve başka kimin canı çok yanıyor biliyor musunuz? Sendikalar!" ifadelerini kullandı. Biden'ın bu grupları kullanmaya çalıştığını belirten Trump, "Herkesin gelmesine izin verecek, çünkü ne yapmaya çalıştıklarını biliyorsunuz. Bu insanları kaydetmeye çalışıyorlar" diye konuştu.

ÖNCE DAİMİ İKAMET İZNİ ARDINDAN VATANDAŞLIK VERİLECEK
Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Biden yönetiminin bazı ABD vatandaşlarının yasal statüsü olmayan eşlerinin daimi ikamet ve sonrasında vatandaşlık başvurusunda bulunmalarına izin vermeye hazırlandığı belirtilmişti. Birçok belgesiz göçmeni sınır dışı edilmekten kurtaracak uygulamanın 500 bini aşkın kişiyi etkileyebileceği kamuoyuna yansımıştı.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Donald Trump: Biden’ın göçmen planını çöpe atacağım | Video 09:49
Donald Trump: "Biden’ın göçmen planını çöpe atacağım" | Video 19.06.2024 | 09:02
BM Güvenlik Konseyi’nde Sudan ve BAE temsilcileri arasında tartışma çıktı | Video 09:22
BM Güvenlik Konseyi’nde Sudan ve BAE temsilcileri arasında tartışma çıktı | Video 19.06.2024 | 09:01
İran’da 4.9 büyüklüğünde deprem: 4 ölü, 120 yaralı | Video 01:30
İran’da 4.9 büyüklüğünde deprem: 4 ölü, 120 yaralı | Video 19.06.2024 | 09:01
İran’da hastanede yangın: 9 ölü | Video 01:00
İran'da hastanede yangın: 9 ölü | Video 18.06.2024 | 12:37
El Salvador’da sel ve toprak kayması: 11 ölü | Video 04:23
El Salvador’da sel ve toprak kayması: 11 ölü | Video 18.06.2024 | 13:43
İspanya’da köpek balığı paniği: Plaj kapatıldı | Video 01:26
İspanya’da köpek balığı paniği: Plaj kapatıldı | Video 18.06.2024 | 12:23
AB Liderleri yeni üst düzey liderler konusunda anlaşamadı | Video 01:55
AB Liderleri yeni üst düzey liderler konusunda anlaşamadı | Video 18.06.2024 | 10:18
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, ABD Başkanı Joe Biden ile görüştü | Video 05:17
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, ABD Başkanı Joe Biden ile görüştü | Video 18.06.2024 | 08:51
İsrail Başbakanı Netanyahu savaş kabinesini feshetti | Video 05:26
İsrail Başbakanı Netanyahu savaş kabinesini feshetti | Video 17.06.2024 | 15:10
Almanya’da polisi balta ve molotofkokteyli ile tehdit eden kişi vuruldu | Video 00:10
Almanya’da polisi balta ve molotofkokteyli ile tehdit eden kişi vuruldu | Video 17.06.2024 | 08:38
Rusya’da 2 gardiyanı rehin alan DEAŞ bağlantılı mahkumlar öldürüldü | Video 01:19
Rusya'da 2 gardiyanı rehin alan DEAŞ bağlantılı mahkumlar öldürüldü | Video 16.06.2024 | 15:47
Fransa’da Müslümanlar bayram namazı için camileri doldurdu | Video 05:26
Fransa’da Müslümanlar bayram namazı için camileri doldurdu | Video 16.06.2024 | 12:25
Mescid-i Aksa’da 40 bin Müslüman bayram namazı kıldı | Video 03:46
Mescid-i Aksa’da 40 bin Müslüman bayram namazı kıldı | Video 16.06.2024 | 11:06
Mekke’de 1,83 milyon hacı bayram namazını kıldı | Video 03:17
Mekke'de 1,83 milyon hacı bayram namazını kıldı | Video 16.06.2024 | 10:17
İsrail askerleri, hapishaneden çıkan Filistinlinin kutlama hazırlığı yapılan evini dağıttı 00:17
İsrail askerleri, hapishaneden çıkan Filistinlinin kutlama hazırlığı yapılan evini dağıttı 15.06.2024 | 11:52
Eylem Tok ve oğlu Timur ABD yakalandı! Ne zaman iade edilecekler? 10:43
Eylem Tok ve oğlu Timur ABD yakalandı! Ne zaman iade edilecekler? 15.06.2024 | 09:24
Hindistan’da sel ve heyelan: 6 ölü | Video 03:05
Hindistan’da sel ve heyelan: 6 ölü | Video 14.06.2024 | 15:17
Şili’de şiddetli fırtına ve sel: 1 ölü! | Video 02:04
Şili’de şiddetli fırtına ve sel: 1 ölü! | Video 14.06.2024 | 11:29
ABD’nin Florida eyaletinde sel: Acil durum ilan edildi | Video 03:34
ABD'nin Florida eyaletinde sel: Acil durum ilan edildi | Video 13.06.2024 | 13:03
Husiler, Kızıldeniz’de Yunanistan’a ait gemiyi vurdu | Video 02:43
Husiler, Kızıldeniz'de Yunanistan'a ait gemiyi vurdu | Video 13.06.2024 | 11:12

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA