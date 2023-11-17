Video Dünya Erbil'deki ABD üssüne SİHA saldırısı | Video
Erbil'deki ABD üssüne SİHA saldırısı | Video

Erbil'deki ABD üssüne SİHA saldırısı | Video

17.11.2023 | 14:20

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin Erbil kentinde yer alan ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin bulunduğu Harir Askeri Hava Üssü'ne silahlı insansız hava aracıyla saldırı düzenlendi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) bağlı Terörle Mücadele Birimi, Erbil kentinin kuzeyinde ABD öncülüğündeki koalisyon güçleri askerlerinin bulunduğu Harir Askeri Hava Üssü'ne yerel saatle 10.25 sıralarında SİHA ile saldırı düzenlendiğini açıkladı. Saldırı nedeniyle üste yangın çıktığı ve bölgeden dumanlar yükseldiği belirtildi.

İran yanlısı Şii milis grupların çatısı altında toplandığı "Irak İslami Direniş" adlı grup saldırıyı üstlendi. Gruptan yapılan açıklamada, 2 SİHA ile düzenlenen saldırının Gazze'deki saldırılara yanıt olarak gerçekleştirildiği duyuruldu.

İsrail'in Gazze'de saldırılarına başlamasından bu yana ABD'nin Irak ve Suriye'deki üslerine yönelik saldırılar arttı. ABD Savunma Bakanlığı tarafından saldırılara ilişkin yapılan son açıklamada, Irak ve Suriye'de bulunan ABD ve koalisyon güçlerine yönelik 55 kez saldırı düzenlendiği, 59 askerin yaralandığı belirtilmişti. Saldırıların çoğunluğunu Irak İslami Direniş grubu üstelenmişti.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Filipinler’de 6.8 büyüklüğünde deprem | Video 03:32
Filipinler'de 6.8 büyüklüğünde deprem | Video 17.11.2023 | 15:20
İsrail güçlerinden Mescid-i Aksa’da Müslümanlara gaz bombası ile müdahale | Video 05:17
İsrail güçlerinden Mescid-i Aksa'da Müslümanlara gaz bombası ile müdahale | Video 17.11.2023 | 14:20
İsrail güçleri TRT ekibine saldırdı, kamera kırıldı | Video 03:36
İsrail güçleri TRT ekibine saldırdı, kamera kırıldı | Video 17.11.2023 | 14:20
Erbil’deki ABD üssüne SİHA saldırısı | Video 00:19
Erbil'deki ABD üssüne SİHA saldırısı | Video 17.11.2023 | 14:20
Florida’da yollar göle döndü | Video 01:38
Florida'da yollar göle döndü | Video 17.11.2023 | 13:03
İsrail askerlerinden Batı Şeria’daki İbn-i Sina Hastanesi’ne baskın | Video 01:07
İsrail askerlerinden Batı Şeria’daki İbn-i Sina Hastanesi’ne baskın | Video 17.11.2023 | 13:21
İşgalci İsrail namaz kılmaya gelen Filistinlilere yine saldırdı | Video 35:12
İşgalci İsrail namaz kılmaya gelen Filistinlilere yine saldırdı | Video 17.11.2023 | 12:52
Filistinlilerden Polonya’da “Acımızı Haykırıyoruz” etkinliği | Video 02:46
Filistinlilerden Polonya’da “Acımızı Haykırıyoruz” etkinliği | Video 17.11.2023 | 08:36
Gözaltına alınan Ahed Tamimi’nin annesi A Haber’de | Video 03:06
Gözaltına alınan Ahed Tamimi’nin annesi A Haber’de | Video 16.11.2023 | 15:46
AFP CEO’su isyan etti! Baskı altındayız | Video 01:43
AFP CEO'su isyan etti! "Baskı altındayız" | Video 16.11.2023 | 15:37
İsrail’in Tokyo Büyükelçiliğinde saldırı paniği | Video 01:57
İsrail’in Tokyo Büyükelçiliğinde saldırı paniği | Video 16.11.2023 | 14:32
Çin’de kömür şirketine ait binada yangın: 26 ölü, 38 yaralı | Video 00:43
Çin'de kömür şirketine ait binada yangın: 26 ölü, 38 yaralı | Video 16.11.2023 | 14:32
İsrail’in, hastane bodrumunda İsrailli esirlerin tutulduğu iddiası tartışmaya neden oldu | Video 00:13
İsrail'in, hastane bodrumunda İsrailli esirlerin tutulduğu iddiası tartışmaya neden oldu | Video 16.11.2023 | 13:44
İsrail’in Şifa Hastanesi’ne yönelik iddiaları yalan çıktı | Video 06:58
İsrail’in Şifa Hastanesi’ne yönelik iddiaları yalan çıktı | Video 16.11.2023 | 12:37
Gucci’nin karanlık yüzü! Pedofili skandalı böyle deşifre oldu | Video 00:45
Gucci'nin karanlık yüzü! Pedofili skandalı böyle deşifre oldu | Video 16.11.2023 | 09:19
Biden ve Xi 1 yıl aranın ardından ilk kez yüz yüze görüştü | Video 02:07
Biden ve Xi 1 yıl aranın ardından ilk kez yüz yüze görüştü | Video 16.11.2023 | 08:34
Hindistan’da yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı: 36 ölü, 19 yaralı | Video 00:13
Hindistan’da yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı: 36 ölü, 19 yaralı | Video 16.11.2023 | 08:34
İsrail ordusu Şifa Hastanesi’nde doktorları ve hastaları işte böyle hedef aldı | Video 00:26
İsrail ordusu Şifa Hastanesi'nde doktorları ve hastaları işte böyle hedef aldı | Video 15.11.2023 | 12:45
Katil İsrail su sırası bekleyen çocukları hedef aldı | Video 00:57
Katil İsrail su sırası bekleyen çocukları hedef aldı | Video 15.11.2023 | 12:27
İsrail askerlerinden Gazze’deki Şifa Hastanesi’ne baskın | Video 04:18
İsrail askerlerinden Gazze’deki Şifa Hastanesi’ne baskın | Video 15.11.2023 | 10:51

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA