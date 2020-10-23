Video Dünya Ermenistan askeri cephe hattında PKK'lı teröristlerin savaştığını itiraf etti | Video

Ermenistan askeri cephe hattında PKK'lı teröristlerin savaştığını itiraf etti | Video

Ermenistan askeri cephe hattında PKK'lı teröristlerin savaştığını itiraf etti | Video
23.10.2020 | 17:29

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Ermenistan askeri cephe hattında PKK'lı teröristlerin savaştığını itiraf etti | Video 01:06
Ermenistan askeri cephe hattında PKK'lı teröristlerin savaştığını itiraf etti | Video 23.10.2020 | 17:29
Kabe'de 7 ay sonra ilk cuma namazı kılındı | Video 00:31
Kabe'de 7 ay sonra ilk cuma namazı kılındı | Video 23.10.2020 | 17:29
Fransız TV kanalından Ermeni lobisine darbe | Video 03:50
Fransız TV kanalından Ermeni lobisine darbe | Video 23.10.2020 | 16:21
Son Dakika: Azerbaycan Ermesnitan cephe hattından flaş görüntüler... 100'ü aşkın bölge işgalden kurtarıldı | Video 01:37
Son Dakika: Azerbaycan Ermesnitan cephe hattından flaş görüntüler... 100'ü aşkın bölge işgalden kurtarıldı | Video 23.10.2020 | 12:48
Ermeni komutanın cepheden kaçan askerlere moral verdiği an kamerada | Video 01:23
Ermeni komutanın cepheden kaçan askerlere moral verdiği an kamerada | Video 23.10.2020 | 12:30
İtalya'nın Lombardiya bölgesinde gece sokağa çıkma yasağı başladı | Video 03:39
İtalya'nın Lombardiya bölgesinde gece sokağa çıkma yasağı başladı | Video 23.10.2020 | 08:26
Almanya'da camiye ayakkabıyla giren polislere tepki | Video 00:54
Almanya'da camiye ayakkabıyla giren polislere tepki | Video 22.10.2020 | 16:45
Çin'de 5 yaşındaki çocuğun boğazından canlı solucan çıkarıldı | Video 00:28
Çin'de 5 yaşındaki çocuğun boğazından canlı solucan çıkarıldı | Video 22.10.2020 | 16:29
Arjantin'de muhabirin cep telefonu canlı yayın öncesi böyle çalındı | Video 00:51
Arjantin'de muhabirin cep telefonu canlı yayın öncesi böyle çalındı | Video 22.10.2020 | 11:04
NASA OSIRIS-REx uzay aracının Bennu göktaşına iniş anına ait yeni görüntüler paylaştı | Video 00:17
NASA OSIRIS-REx uzay aracının Bennu göktaşına iniş anına ait yeni görüntüler paylaştı | Video 22.10.2020 | 10:48
Son Dakika Haberi: Skandal çıplak fotoğraf tartışması! Ünlü isim canlı yayında youtuber kızın kafasını defalarca masaya vurdu… | Video 00:41
Son Dakika Haberi: Skandal çıplak fotoğraf tartışması! Ünlü isim canlı yayında youtuber kızın kafasını defalarca masaya vurdu… | Video 22.10.2020 | 09:13
İşte acının fotoğrafı | Video 04:14
İşte acının fotoğrafı | Video 21.10.2020 | 22:53
Ermenistan'ın saldırılarının merkezindeki Gence’de hayat nasıl devam ediyor? | Video 03:34
Ermenistan'ın saldırılarının merkezindeki Gence’de hayat nasıl devam ediyor? | Video 21.10.2020 | 22:42
İzlanda Başbakanı Jakobsdottir canlı yayında depreme yakalandı | Video 02:14
İzlanda Başbakanı Jakobsdottir canlı yayında depreme yakalandı | Video 21.10.2020 | 21:56
Berlin'de ilk kez sokakta maske zorunluluğu geldi | Video 02:29
Berlin'de ilk kez sokakta maske zorunluluğu geldi | Video 21.10.2020 | 18:41
ABD jetleri, Rus bombardıman uçaklarına eşlik etti | Video 00:36
ABD jetleri, Rus bombardıman uçaklarına eşlik etti | Video 21.10.2020 | 18:41
Gürcistan'da bankadaki rehine krizi büyüyor | Video 02:09
Gürcistan'da bankadaki rehine krizi büyüyor | Video 21.10.2020 | 18:41
Son Dakika: SİHA'lar Ermenistan hedeflerini böyle yok etti! Azerbaycan cephe hattında son durum | Video 01:27
Son Dakika: SİHA'lar Ermenistan hedeflerini böyle yok etti! Azerbaycan cephe hattında son durum | Video 21.10.2020 | 15:10
Kremlin Sözcüsü Peskov'un doğum günü partisi Rusya'da ortalığı karıştırdı | Video 00:23
Kremlin Sözcüsü Peskov'un doğum günü partisi Rusya'da ortalığı karıştırdı | Video 21.10.2020 | 15:53
İzlanda Başbakanı Katrin Jakobsdottir canlı yayında depreme yakalandı | Video 00:22
İzlanda Başbakanı Katrin Jakobsdottir canlı yayında depreme yakalandı | Video 21.10.2020 | 12:19

Azerbaycan'ın esir aldığı Ermenistan askeri Albert Mikaelyan, Dağlık Karabağ'daki çatışmalarda PKK'lı teröristlerin savaştığını itiraf etti.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Azerbaycan, Ermenistan işgali altında bulunan topraklarını geri almak için başlattığı operasyonlarını kararlılıkla sürdürüyor. Ermenistan cephe hattındaki çatışmalarda ağır kayıplar vermeye devam ederken, birçok Ermeni askeri askeri teçhizatları bırakarak kaçıyor, bazıları da esir düşüyor.

ESİR ALINAN ERMENİ ASKERDEN PKK İTİRAFI
Esir düşen Ermeni asker Albert Mikaelyan sorgu sırasında Ermenistan'ın terör örgütü PKK ile yaptığı kirli iş birliğini itiraf etti. Ermenistan'ın Şirak eyaletinde doğduğunu söyleyen Mikaelyan, "19 Aralık 2019'da askerliğe çağrıldım. Gümrü'de görev yaptım. Orada Fagot'u kullanmayı 6 ay öğrendikten sonra çavuş rütbesi aldım. Altı ay sonra Martuni'de bir askeri birliğe gönderildim. Anti tank birliğinde görev aldım. Birlik düzenli askeri tatbikatlar yaptı. Askeri birlik bin 500 asker ve paralı askerlerden oluşuyordu. Orada paralı askerler aylık 600 dolar alıyordu ve sadece kendi dillerinde konuşuyorlardı. 10-15 kişilik gruplardan oluşan paralı askerler, bölge koşulları incelendi ve savaşa hazırlandı" şeklinde konuştu.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev de daha önce yaptığı açıklamalarda Ermenistan saflarında PKK'lı teröristlerin savaştığını duyurmuştu.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA