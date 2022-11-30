Video Dünya Eski Çin Devlet Başkanı Jiang, 96 yaşında hayatını kaybetti | Video
Eski Çin Devlet Başkanı Jiang, 96 yaşında hayatını kaybetti | Video

Eski Çin Devlet Başkanı Jiang, 96 yaşında hayatını kaybetti | Video

30.11.2022 | 13:35

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Rusya’da AVM’de yangın | Video 01:05
Rusya'da AVM'de yangın | Video 30.11.2022 | 14:50
Eski Çin Devlet Başkanı Jiang, 96 yaşında hayatını kaybetti | Video 07:18
Eski Çin Devlet Başkanı Jiang, 96 yaşında hayatını kaybetti | Video 30.11.2022 | 13:35
Pakistan’da intihar saldırısı: Ölü ve yaralılar var! | Video 00:22
Pakistan'da intihar saldırısı: Ölü ve yaralılar var! | Video 30.11.2022 | 10:51
Meksika’daki yangında 2 otel ve 1 restoran kül oldu | Video 03:31
Meksika’daki yangında 2 otel ve 1 restoran kül oldu | Video 30.11.2022 | 08:40
Hawaii’deki Mauna Loa Yanardağı havadan görüntülendi | Video 00:50
Hawaii’deki Mauna Loa Yanardağı havadan görüntülendi | Video 30.11.2022 | 08:58
Lübnan’ı sel vurdu! Araçlar sel sularına kapıldı | Video 03:01
Lübnan’ı sel vurdu! Araçlar sel sularına kapıldı | Video 30.11.2022 | 08:40
Güzellik yarışmasında elektrik çarpan yarışmacı yere yığıldı | Video 00:26
Güzellik yarışmasında elektrik çarpan yarışmacı yere yığıldı | Video 30.11.2022 | 08:38
El Salvador’daki Chaparrastique Yanardağı’nda volkanik hareketlilik devam ediyor | Video 01:55
El Salvador'daki Chaparrastique Yanardağı'nda volkanik hareketlilik devam ediyor | Video 29.11.2022 | 16:04
Stoltenberg: NATO, Ukrayna’nın yanında olmaya devam edecek | Video 08:30
Stoltenberg: "NATO, Ukrayna'nın yanında olmaya devam edecek" | Video 29.11.2022 | 13:38
ABD’de araç havai fişek dükkanına daldı, yangın çıktı: 1 ölü | Video 02:37
ABD'de araç havai fişek dükkanına daldı, yangın çıktı: 1 ölü | Video 29.11.2022 | 11:17
ABD’de araç havai fişek dükkanına daldı, yangın çıktı: 1 ölü | Video 02:37
ABD'de araç havai fişek dükkanına daldı, yangın çıktı: 1 ölü | Video 29.11.2022 | 11:16
Meksika’da kaza yapan tırı yağmaladılar | Video 00:49
Meksika’da kaza yapan tırı yağmaladılar | Video 29.11.2022 | 08:45
Zelenskiy, Kiev’de 7 ülkenin dışişleri bakanları ile bir araya geldi | Video 01:57
Zelenskiy, Kiev’de 7 ülkenin dışişleri bakanları ile bir araya geldi | Video 29.11.2022 | 08:45
ABD’de buz tutan gölete düşen anne ve oğlu için nefes kesen kurtarma operasyonu | Video 02:55
ABD'de buz tutan gölete düşen anne ve oğlu için nefes kesen kurtarma operasyonu | Video 27.11.2022 | 13:40
Çin’de büyük protesto! Devlet başkanına istifa çağrısı | Video 01:06
Çin'de büyük protesto! Devlet başkanına istifa çağrısı | Video 27.11.2022 | 11:55
SpaceX uzaya 4 ton ağırlığında kargo gönderdi | Video 03:04
SpaceX uzaya 4 ton ağırlığında kargo gönderdi | Video 27.11.2022 | 09:40
Mucize kurtuluş! Raylardan metro gelmeden saniyeler önce böyle kurtarıldı | Video 01:33
Mucize kurtuluş! Raylardan metro gelmeden saniyeler önce böyle kurtarıldı | Video 26.11.2022 | 16:10
Ünlü ABD’li analizci Doran’ın bomba açıklamaları tekrar gündem oldu: Türkiye’yi eleştirenler haykırıp ağlayacak | Video 04:34
Ünlü ABD'li analizci Doran'ın bomba açıklamaları tekrar gündem oldu: "Türkiye'yi eleştirenler haykırıp ağlayacak" | Video 25.11.2022 | 15:13
Çin’de apartmanda yangın: 10 ölü, 9 yaralı | Video 01:59
Çin’de apartmanda yangın: 10 ölü, 9 yaralı | Video 25.11.2022 | 10:47
Rusya’da silahlı saldırgan sokak ortasında dehşet saçtı: 4 ölü | Video 00:56
Rusya'da silahlı saldırgan sokak ortasında dehşet saçtı: 4 ölü | Video 25.11.2022 | 08:39

Çin'in eski Devlet Başkanı Jiang Zemin, lösemi ve çoklu organ yetmezliği nedeniyle 96 yaşında hayatını kaybetti.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Eski Çin Devlet Başkanı Jiang Zemin'in 96 yaşında memleketi Şanghay'da hayatını kaybettiği bildirildi. Ülkenin devlet medyası, Jiang'ın ölüm nedeninin lösemi ve çoklu organ yetmezliği olduğunu duyurdu. 1989-2002 yılları arasında Çin Komünist Partisi Genel Sekreteri, 1993-2003 yılları arasında Çin Devlet Başkanı görevlerinde bulunan 1926 doğumlu Jiang, 1989'daki Tiananmen Meydanı ayaklanmasının ardından iktidara gelmişti.

BÜYÜK BAŞARILARA İMZA ATMIŞTI
1997'de Hong Kong'un barışçıl bir şekilde Çin'e devri sürecinde aktif rol oynayan Jiang, Çin'in 2001'de Dünya Ticaret Örgütü'ne katılımı ve 2008 Yaz Olimpiyatları için Pekin'in seçilmesi sürecinde görev alarak ülke tarihinde önemli bir figür haline gelmişti. Jiang'ın iktidarda olduğu yıllarda Çin ekonomisi yılda ortalama yüzde 9 oranında büyürken, ülkenin askeri harcamaları her yıl yaklaşık yüzde 15 artmıştı.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA