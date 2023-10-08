Fas’ta Filistin’e destek gösterisi | Video
Fas’ın başkenti Rabat’ta düzenlenen gösterilerde toplanan kalabalık Filistin halkı ile dayanışma ve Fas-İsrail ilişkilerinin normalleşmesi sürecinin durdurulması çağrısı yaptı.
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