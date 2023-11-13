Filistinli çocuğun yürek burkan konuşması | Video

Katil İsrail'in bombardımanları en çok çocukların hayatlarını etkiliyor. Gazze'de yaşayan Filistinli kız Juri, annesine "küçük bombardımanlardan pek korkmuyorum ama büyük bombardımanlardan çok korkuyorum." dedi.