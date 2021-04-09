Video Dünya Fransa’da PKK sempatizanları Türk derneğine saldırdı | Video

Fransa’da PKK sempatizanları Türk derneğine saldırdı | Video

Fransa’da PKK sempatizanları Türk derneğine saldırdı | Video
09.04.2021 | 08:47

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Fransa'nın Marignane kentinde yer alan bir Türk derneğine, terör örgütü PKK sempatizanları tarafından saldırı düzenlendi. Lyon, Paris ve Strazburg kentlerindeki saldırılardan sonra Marignane saldırısı, PKK sempatizanlarının bir haftada 4. saldırısı oldu.

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Fransa'nın Bouches-du-Rhône bölgesinde yer alan Marignane'de, terör örgütü PKK sempatizanları bir Türk derneğine saldırı düzenledi. Yüzleri kapalı yaklaşık 40 kişilik bir gruptan oluşan terör destekçileri, ellerinde taşıdıkları sopalarla dernek lokalinin camlarını kırarak, içeri meşaleler ve çevrede buldukları yabancı maddeleri fırlattı. Derneğe düzenledikleri saldırının ardından PKK sloganları atarak grup halinde Marignane sokaklarında terör estiren PKK sempatizanları, sokakta bulunan vatandaşların da üzerine yürüdü. Düzenlenen saldırıda yaşanan tahribatın maddi boyutu ve yaralanan olup olmadığı henüz bilinmiyor. Çocuk ve ailelerin gözü önünde derneğe saldıran terör sempatizanlarının saldırı anı ise çevredekiler tarafından anbean kaydedilirken, sosyal medyada paylaşılan görüntüler büyük tepki çekti.

Öte yandan son bir haftada içinde Lyon, ardından Paris ve Strazburg kentlerindeki saldırılardan sonra Marignane saldırısı, PKK sempatizanlarının bir haftada 4. saldırısı oldu. PKK yandaşları, geçtiğimiz pazar günü Lyon'da düzenledikleri gösteri sırasında Türk restoranlarına saldırmıştı.

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